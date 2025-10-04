Okan Buruk'tan Yasin Kol'a tepki! "Büyük fiyasko"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA..."
"10 kişi kaldıktan daha üstün ve iyiydik. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksik kalmamıza rağmen neler yapabileceğimizi, rakibimizden daha iyi olabileceğimizi gösterdik. Bunlar iyi yanlarımız. Ama maça başlangıç şeklimiz üzüleceğimiz yer. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum."
YASİN KOL'A TEPKİ
"Bariz hakem hataları vardı maçta. Özellikle geçtiğimiz haftalarda Arda Kardeşler'in oyunu durdurmasıyla Yasin Kol'un bugün oyunu durdurması arasında ne fark var? Büyük fiyasko!"
SINGO AÇIKLAMASI
Maçta sakatlanan Wilfried Singo içi nde açıklama yapan Okan Buruk "Singo'nun durumuna bakacağız. MR'a göre karar vereceğiz." açıklamasını dedi.