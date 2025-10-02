PODCAST CANLI YAYIN

Almanya'nın Can Uzun pişmanlığı! "İzlerken gözlerim doluyor"

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt’un parlayan yıldızı Can Uzun’un performanslarını gururla ama aynı zamanda buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.

Regensburg doğumlu olan 19 yaşındaki genç yetenek, uzun süre Almanya ile Türkiye arasında tercih yapmamış, federasyonun yoğun çabalarına rağmen 2024 baharında Türkiye'yi seçmişti.

"Onu İzlerken Gözlerim Doluyor"

Völler, genç futbolcuyla ilgili duygularını, "Onu her hafta televizyonda izleyince gözlerim doluyor. Çünkü biz de ondan tam olarak bunu bekliyorduk. Harika bir oyuncu. Elbette biraz içim burkuluyor ama gurur da duyuyorum." sözleriyle dile getirdi.

"GERÇEKTEN KARARSIZDI"

Tecrübeli futbol adamı, milli takım tercihi süreci hakkında ise, "Babası ve menajeriyle çok iyi bir toplantımız olmuştu, gerçekten kararsız kaldı. Ama sonunda tercihini yaptı. Bunu da saygıyla karşılamak gerek." ifadelerini kullandı.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Eintracht Frankfurt formasıyla 2024-2025 sezonuna müthiş bir giriş yapan Can Uzun, çıktığı 8 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

