PODCAST CANLI YAYIN

Kairat - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci hafta maçında Real Madrid, Kazakistan temsilcisi Kairat’ın konuğu oldu. İlk haftada Marsilya’yı 2-1 yenerek gruplara iyi bir başlangıç yapan İspanyol ekibi, bu deplasmanda da seriyi sürdürmeyi hedefledi. Sporting Lizbon’a 4-1 kaybederek lige kötü bir giriş yapan Kairat ise taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmak istedi. Peki Kairat - Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kairat - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın maçları futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Organizasyonda ilk kez sahne alan Kairat Almaty, kendi evinde turnuvanın favorilerinden Real Madrid'i konuk etti. Peki Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta?

Kairat Almaty-Real Madrid maçı, 30 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynandı.

Kairat - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Kairat Almaty ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TABİİ Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KAIRAT - REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Kairat'ı 5-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAKİ GOLLERİ KİM ATTI?

25' K. Mbappe

52' K. Mbappe

73' K. Mbappe

83' E. Camavinga

90' B. Diaz

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

Arda Güler maçta oynadı mı?

2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti. Bu sezon toplamda 576 dakika sahada kalan genç yıldız, sergilediği oyunla İspanyol basınında da övgü topladı. Arda, bu akşam oynanan Kairat karşılaşmasına ise ilk 11'de başladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Yüksek riskli bölgeye girildi: İsrail'den tehdit üzerine tehdit
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Can Holding operasyonundan bir gün önce Ciner'in borsa hisselerinde hareketlilik! Operasyon sızdırıldı mı?
Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!