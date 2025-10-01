Kairat - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti

(Kaynak: AA)

Arda Güler maçta oynadı mı?

2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekti. Bu sezon toplamda 576 dakika sahada kalan genç yıldız, sergilediği oyunla İspanyol basınında da övgü topladı. Arda, bu akşam oynanan Kairat karşılaşmasına ise ilk 11'de başladı.