Kairat - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın maçları futbolseverlere büyük heyecan yaşattı. Organizasyonda ilk kez sahne alan Kairat Almaty, kendi evinde turnuvanın favorilerinden Real Madrid'i konuk etti. Peki Arda Güler maçta oynadı mı? İşte Kairat - Real Madrid maç özeti.
Kairat - Real Madrid maçı saat kaçta?
Kairat Almaty-Real Madrid maçı, 30 Eylül Salı günü saat 19:45'te oynandı.
Kairat - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Kairat Almaty ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TABİİ Spor kanalından canlı olarak yayınlandı.
KAIRAT - REAL MADRID MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Kairat'ı 5-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAKİ GOLLERİ KİM ATTI?
25' K. Mbappe
52' K. Mbappe
73' K. Mbappe
83' E. Camavinga
90' B. Diaz