Manchester United Kenan Yıldız için devrede! Bonservisi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Juventus ile temas kurdu. Daha önce Arsenal ve Chelsea tarafından da yakından takip edilen Kenan için en ciddi adımı atan takımın Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United olduğu vurgulandı.
80 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEKLENTİSİ
İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde, Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu bedeli karşılamaya hazırlandığı, özellikle PSG'nin Marcus Rashford transferinden doğabilecek finansal kaynakla Manchester United'ın elini güçlendirebileceği belirtildi.
JUVENTUS İLE 2029'A KADAR ANLAŞMASI VAR
Genç yıldız, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda. Bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 6 resmi maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Kenan Yıldız, takımının hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.