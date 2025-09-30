PODCAST CANLI YAYIN

Manchester United Kenan Yıldız için devrede! Bonservisi belli oldu

İtalya Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Kenan Yıldız, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Sezona Juventus formasıyla etkili bir başlangıç yapan genç yıldız, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor.

Giriş Tarihi:
Manchester United Kenan Yıldız için devrede! Bonservisi belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 19 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için Juventus ile temas kurdu. Daha önce Arsenal ve Chelsea tarafından da yakından takip edilen Kenan için en ciddi adımı atan takımın Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United olduğu vurgulandı.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

80 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEKLENTİSİ

İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlerde, Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Kırmızı Şeytanlar'ın bu bedeli karşılamaya hazırlandığı, özellikle PSG'nin Marcus Rashford transferinden doğabilecek finansal kaynakla Manchester United'ın elini güçlendirebileceği belirtildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS İLE 2029'A KADAR ANLAŞMASI VAR

Genç yıldız, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamış durumda. Bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 6 resmi maçta 2 gol atıp 4 asist yapan Kenan Yıldız, takımının hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

TRANSFER REKABETİ KIZIŞIYOR

Arsenal ve Chelsea'nin de listesinde yer alan milli futbolcu için rekabetin önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor. Juventus'un bonservis talebi yüksek olsa da, Premier Lig devlerinin bu transfer için ciddi bir finansal güç ortaya koyabileceği konuşuluyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap ediyor
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı