Almanya Bundesliga’nın 5. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 6-4 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı. Milli futbolcumuz Can Uzun yine fileleri havalandırdı.

Borussia Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip hızlı bir başlangıç yaptı. 11. dakikada Robin Koch'un attığı golle öne geçen Frankfurt, 15. dakikada Ansgar Knauff'un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. 35. dakikada ise Can Uzun'un asistinde Jonathan Burkardt skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Frankfurt, 47. dakikada Robin Koch'un ikinci golüyle farkı açtı ve durumu 6-0'a getirdi. Ancak son bölümde ev sahibi Mönchengladbach golleri buldu. 72. dakikada Jens Castrop, 78. dakikada Haris Tabakovic, 83. dakikada Yannik Engelhardt ve 90+9. dakikada Grant Leon Ranos'un kaydettiği gollerle skor 6-4 oldu.

Milli futbolcu Can Uzun maça ilk 11'de başladı. Genç oyuncu Burkardt'ın golünde yaptığı asistle öne çıkarken, 57. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt puanını 9'a yükseltirken, Mönchengladbach 2 puanda kaldı. Ligin altıncı haftasında Frankfurt sahasında Bayern Münih'i konuk edecek, Borussia Mönchengladbach ise Freiburg ile karşılaşacak.

