Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bonservis!





BONSERVİS BEDELİ



Milli futbolcumuza yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlı takımın ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon Euro bandında gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.



Juventus'un istediği bu yüksek bonservis bedeli ile Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen olası tüm kulüpleri geri adım attırmak istediği öne sürüldü.



Öte yandan Kenan Yıldız, bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.