Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bonservis!

Juventus, Arsenal'in ilgisine sonrası Kenan Yıldız için 100 milyon Euro barajı koydu. Öte yandan Kenan Yıldız, bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

Juventus formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TuttoJuve'nin haberine göre; Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki yıldız sol kanat ile daha da güçlendirmek istiyor.



BONSERVİS BEDELİ

Milli futbolcumuza yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlı takımın ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon Euro bandında gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Juventus'un istediği bu yüksek bonservis bedeli ile Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen olası tüm kulüpleri geri adım attırmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Kenan Yıldız, bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

