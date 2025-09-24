PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! "Yıldız değil tamamlanmış şampiyon"

Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınına verdiği özel röportajda Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi:
Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! "Yıldız değil tamamlanmış şampiyon"

Tuttosport'a konuşan Pastorello, 20 yaşındaki milli futbolcunun artık yalnızca yükselen bir yetenek değil, üst düzey bir futbolcuya dönüştüğünü vurguladı. Pastorello, Serie A'daki en parlak genç isimlerden bahsederken önce Como forması giyen Nico Paz'ı öne çıkardı. Ancak söz Kenan Yıldız'a geldiğinde şu ifadeleri kullandı:

"Paz'dan bir yaş küçük olmasına rağmen ben Türk oyuncuyu artık yükselişteki bir yetenek değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak görüyorum. Paris'teki Ballon d'Or galasında boy göstermesi de bunun göstergesi. Ayrıca Juventus'un 10 numarası olmak öyle tesadüf değildir."

Kenan Yıldız (AFP)Kenan Yıldız (AFP)

"BALLON D'OR'A KATILMASI SIRADAN BİR ŞEY DEĞİL"

Pastorello, Kenan Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon d'Or törenine katılmasına da özel bir vurgu yaptı. Bu prestijli organizasyonda yer almanın genç yıldızın Avrupa futbolundaki konumunu giderek sağlamlaştırdığını belirtti.

"Juventus'un 10 numarası tesadüf değil," diyen Pastorello, Kenan'ın bu formayı kısa sürede giymesinin onun ne kadar üst düzey bir oyuncuya dönüştüğünün açık kanıtı olduğunu ifade etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelecek
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!