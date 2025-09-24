Kenan Yıldız için övgü dolu sözler! "Yıldız değil tamamlanmış şampiyon"

Tuttosport'a konuşan Pastorello, 20 yaşındaki milli futbolcunun artık yalnızca yükselen bir yetenek değil, üst düzey bir futbolcuya dönüştüğünü vurguladı. Pastorello, Serie A'daki en parlak genç isimlerden bahsederken önce Como forması giyen Nico Paz'ı öne çıkardı. Ancak söz Kenan Yıldız'a geldiğinde şu ifadeleri kullandı:

"Paz'dan bir yaş küçük olmasına rağmen ben Türk oyuncuyu artık yükselişteki bir yetenek değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak görüyorum. Paris'teki Ballon d'Or galasında boy göstermesi de bunun göstergesi. Ayrıca Juventus'un 10 numarası olmak öyle tesadüf değildir."