Florian Wirtz 125 milyon euroluk baskıyı kabul etti

Alman yıldız, yüksek transfer ücretinin futbolcular üzerinde baskı oluşturabileceğini kabul etti. Wirtz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Doğru, Liverpool'un bu kadar yüksek harcama yapmasına alışık değiliz. Son yıllarda böyle bir politika izlemediler ama bu yaz karşılayabildiler. Elbette bir oyuncunun bu kadar etmesi normal değil. Herkes bunun farkında. Ama sonuçta para ödendi ve bu konu kapandı."

ARNE SLOT'UN MESAJI

Florian Wirtz, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine verdiği desteğe de değindi. Genç futbolcu, hocasının yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Hocam bana takımda değerimi ispatlamak için baskı hissetmemem gerektiğini söyledi. Çünkü burada oynayan herkes, başka bir kulüpte olsa aynı değere sahip olabilirdi. Bu bakış açısı üzerimdeki yükü hafifletiyor."