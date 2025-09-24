PODCAST CANLI YAYIN

Florian Wirtz 125 milyon euroluk baskıyı kabul etti

Liverpool’un yaz transfer döneminde 125 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Florian Wirtz, transfer etiketi ve üzerindeki baskı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Florian Wirtz 125 milyon euroluk baskıyı kabul etti

Alman yıldız, yüksek transfer ücretinin futbolcular üzerinde baskı oluşturabileceğini kabul etti. Wirtz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Doğru, Liverpool'un bu kadar yüksek harcama yapmasına alışık değiliz. Son yıllarda böyle bir politika izlemediler ama bu yaz karşılayabildiler. Elbette bir oyuncunun bu kadar etmesi normal değil. Herkes bunun farkında. Ama sonuçta para ödendi ve bu konu kapandı."

ARNE SLOT'UN MESAJI

Florian Wirtz, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un kendisine verdiği desteğe de değindi. Genç futbolcu, hocasının yaklaşımını şu sözlerle aktardı:

"Hocam bana takımda değerimi ispatlamak için baskı hissetmemem gerektiğini söyledi. Çünkü burada oynayan herkes, başka bir kulüpte olsa aynı değere sahip olabilirdi. Bu bakış açısı üzerimdeki yükü hafifletiyor."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelecek
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2025: Üniversite 2. tercihler başladı mı, taban puanlar belli oldu mu? ÖSYM AİS boş kontenjanlar - ek tercih ücreti...
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!