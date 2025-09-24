PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş bu sezon ilk defa gol yemedi

Süper Lig’de erteleme maçında Kayserispor’a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, zorlu randevuda kalesini gole kapatarak ilk defa bu alanda başarı gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamazken Kayserispor karşısında şeytanın bacağını kırdı. Bu sonuçla Beşiktaş, sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmiş oldu.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Beşiktaş ayrıca bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı öncesinde oynadığı son 10 karşılaşmada da kalesinde gol görmüştü.

MORAL DEPOLADI

Farklı galibiyetin yanı sıra savunmadaki disiplinli oyun, Beşiktaş'a önemli bir moral kaynağı oldu. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de önümüzdeki haftalara daha iddialı girmeyi hedefliyor.

