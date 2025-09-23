TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi

Ateşten gömlek (Takvim.com.tr)



45 GÜN SONRA YİNE GENEL KURUL

Fenerbahçe'de Ali Koç'un isteğine rağmen divan kurulu tarafından reddedilen 11.12. ve 13 maddelerdeki taşınmazlarla ilgili yeni yönetim bir değişikliğe gitmek isterse seçim sürecinden 45 gün geçtikten sonra genel kurula gidilebileceği belirlendi.

Tecrübeli yöneticinin yeni kaynaklar yaratmak ve kulübü gelir getirecek sponsorluk anlaşmaları için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.