TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi

Yeni yönetimin ilk iş olarak saha sonuçlarını olumluya çevirmesi gerekiyor. Takımın aylık 12 milyon euroluk maaş yükü de ciddi bir problem. Kısa vadede ciddi bi sıcak paraya ulaşması gereken Başkan Saran ve ekibi ayrıca Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış yollarını da arayacak

Fenerbahçe'nin 38. başkanı seçilen Sadettin Saran'ı zor bir dönem bekliyor. Son dönemde yaşanan puan kayıpları ve seçim süreci nedeniyle sportif olarak çalkantılı bir dönemden geçen Sarı-Lacivertliler ekonomik açıdan da zor durumda. Futbolculara aylık 12 milyon euro maaş ödeyecek Saran yönetiminin 2 ay içinde de yüklü miktarda bir ödeme yapması gerekiyor.

SPONSOR ARAYIŞLARI VAR
Öte yandan kulübü faiz yükünden kurtarmak için çıkılmak istenen Bankalar Birliği için de Emlak Konut ile sağlanan anlaşmayı bitirmek için para gerekiyor. Fenerbahçe'ye başkan olarak adeta ateşten bir gömlek giyen Saran, kısa süre içinde hem sportif başarıyı sağlamak hem de kulübü ekonomik açından rahatlamak zorunda.

Tecrübeli yöneticinin yeni kaynaklar yaratmak ve kulübü gelir getirecek sponsorluk anlaşmaları için çalışmalara başladığı da gelen haberler arasında.

45 GÜN SONRA YİNE GENEL KURUL
Fenerbahçe'de Ali Koç'un isteğine rağmen divan kurulu tarafından reddedilen 11.12. ve 13 maddelerdeki taşınmazlarla ilgili yeni yönetim bir değişikliğe gitmek isterse seçim sürecinden 45 gün geçtikten sonra genel kurula gidilebileceği belirlendi.

