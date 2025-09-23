Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa Ligi macerasına başlıyor. Kanarya, Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, farklı bir 11'le sahaya çıkacak. İşte maç öncesi detaylar ve muhtemel 11'imiz...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Maksimir Stadyumu'nda çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 2 eksikle çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca bu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden Jhon Duran da Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek.
TEDESCO İLE İLK AVRUPA MAÇI
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe bu dönemde Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor maçında 2-2, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-1 berabere kaldı.
3. RANDEVU
Sarı-lacivertliler, 3'üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu.
Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı maçı 4-1 kazanmış, Kadıköy'deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
ROTASYON KARARI
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor.
İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği isimleri kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.
Tedesco, bu iki oyuncuyla özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek. Brown ise sol beke geçecek.
Tedesco, Kasımpaşa karşısında golü atan Asensio'yu yine 10 numara bölgesinde oynatacak.
İtalyan hoca, Alvarez konusunda ise son kararını sağlık heyetiyle maç günü yapacağı toplantıdan sona verecek.
Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le başlaması bekleniyor;