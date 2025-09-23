PODCAST CANLI YAYIN

Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa Ligi macerasına başlıyor. Kanarya, Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, farklı bir 11'le sahaya çıkacak. İşte maç öncesi detaylar ve muhtemel 11'imiz...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Maksimir Stadyumu'nda çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK VAR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 2 eksikle çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca bu maçta görev yapamayacak. Sakatlığı devam eden Jhon Duran da Zagreb deplasmanında forma giyemeyecek.

TEDESCO İLE İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan Tedesco, 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe bu dönemde Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Alanyaspor maçında 2-2, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 1-1 berabere kaldı.

3. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 3'üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu.

Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı maçı 4-1 kazanmış, Kadıköy'deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

ROTASYON KARARI

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Avrupa maçı öncesinde takıma neşteri vuruyor.

İtalyan çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında performansını beğenmediği isimleri kızağa çekecek ve ilk 11'de Youssef En-Nesyri ile Archie Brown'u görevlendirecek.

Tedesco, bu iki oyuncuyla özel olarak ilgilendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa karşısında sol bekte değerlendirdiği Jayden'ı Dinamo Zagreb maçında Skriniar'ın partneri olarak görevlendirecek. Brown ise sol beke geçecek.

Tedesco, Kasımpaşa karşısında golü atan Asensio'yu yine 10 numara bölgesinde oynatacak.

İtalyan hoca, Alvarez konusunda ise son kararını sağlık heyetiyle maç günü yapacağı toplantıdan sona verecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le başlaması bekleniyor;

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En-Nesyri.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Türk Telekom
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze'nin sesi oldu! "Vicdanı olan Gazze'ye sessiz kalamaz" | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CANLI ANLATIM | 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel davasında 2. gün! Yetkim yok yalanı tanık ifadesiyle ifşa oldu!
Investco Holding’e yönelik borsa manipülasyonundan yasak aşk skandalı ortaya çıktı: Eski sekreterim uygunsuz görüntülerimi sattı!
ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı
Emekliye 6 puanlık refah payı sinyali geldi! SSK, BAĞKUR'luya ocakta yüzde 11.3 zamlı maaş + ek artış hesabı: 16.800, 17.500 TL üstü alanlar...
İsrail basını itiraf etti: Google'dan Meta'ya OpenAI'dan WhatsApp'a teknoloji devleri vahşete ortaklığı açıklandı
CHP'de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! "Gazze'deki soykırımın faili Netanyahu’dur"
Savunma sanayii verilerini Telegram’dan sattılar! Bakanlık askeri ve ticari casusları deşifre etti | 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Gri gökyüzü, serinlik ve şakır şakır yağmur: Harita 48 saat içinde turuncuya dönecek! Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor! İstanbul, Ankara...
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin'i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas'dan video kaydı
BAĞ-KUR'A 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK! Bakan Işıkhan düzenleme için tarih verdi! Prim sayısı 7200'e çekilecek! Kimler kapsamda?
Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!