Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11

Maksimir Stadyumu'nda çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor. Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor.



