Sadettin Saran için Portekiz'de sürpriz manşet

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 7 yıllık başkanlığı sona erdi, koltuğa Sadettin Saran oturdu. Saran'ın seçimi kazanması Portekiz basınında dikkat çekici bir başlıkla duyuruldu.

Fenerbahçe'de tarihi kongre tamamlandı ve sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Portekiz basını, adaylık sürecinde yaptığı açıklamayı öne çıkardı.

Saran, adaylık döneminde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, "Bu aşamada artık belirtmek durumundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur." sözleriyle gündem yaratmıştı.

Portekiz medyası da Saran'ın seçimi kazanmasını, Portekizli teknik adam Conceiçao üzerinden okuyucularına aktardı.



Bola na Rede'de yayımlanan haberde, "Sergio Conceiçao'yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı oldu." başlığına yer verildi.

Haberde ayrıca, Saran'ın şu an için göreve yeni başlayan Domenico Tedesco'nun arkasında duracağı, bu nedenle Conceiçao konusunda bir adım atmasının beklenmediği vurgulandı.

