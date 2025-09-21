Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler! "Böyle gitmez Fatih hoca"

TÜM YÜK ONUACHU'DA Fatih Tekke'nin elbette bir A planı var. Fakat oyun kurgusu işlemediğinde devreye sokabileceği bir B planı, mevcut kadronun kalitesi ve derinliği itibarıyla neredeyse yok.

En azından Bouchari, Oulai ve Sikan sahneye çıkana dek bu tablo değişecek gibi görünmüyor.

Hücum hattında Onuachu'nun yükü tek başına taşıyamadığı açık.

Trabzonspor geri düştüğünde ya da öne geçmek için çabaladığında, pozisyon üretmek adına haddinden fazla efor harcamak zorunda kalıyor. Bu da takımı hem zihinsel hem fiziksel olarak yıpratıyor.

Trabzonspor'un hücumda sergilediği görüntü tam anlamıyla "beyhude çaba"ya dönüşüyor.

İSKENDER GÜNEN: YARATICI OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR Hücumda bütün beklentilerin odak noktası Onuachu. Yani mutlak Onuachu ile topu buluşturmak ve sonucu almak zorunlu. Bu da top üçüncü bölgeye geldiği zaman Onuachu'dan başka sonucu değiştirebilecek oyuncunuz yoksa sorun burada! Sezon başından beri yazdık çizdik, orta alanda Bakasetas türü oyun aklı olan ve de ofansif anlamda katkı yapan bir oyuncu eksikliğinin sorunları büyüttüğü gerçeğini dile getirmeye çalıştık. Muçi bu alanın oyuncusu değil. Çünkü Muçi, sağ ve sol kenarda etkili olabilecek yeterlilikte bir isim. Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe'nin etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim. Duran toptan yenilen golde rakip oyuncunun yanında Muçi'nin bulunması gerekirdi.

İkinci yarıda rakip alanda yapılan baskı, her iki kenardan da geliştirilen ataklar var ama yaratıcı oyuncu eksikliği ya da final pası doğru gerçekleştirebilecek oyuncu eksikliği öne çıktı. Beraberlik golü ise Onana'nın asistiyle Onuachu ile gerçekleşti! Sorun pozisyon üretmedeki yetersizlik. Bu da hangi sistemle oynama düşünceniz varsa mutlak yetenekli oyunculara gereksinim olduğu gerçeğini göstermekte. Örneğin; orta alanda Bakasetas gibi bir futbolcunuz olsa bu maç çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN: BÖYLE GİTMEZ FATİH HOCA! Trabzonspor, Papara Park'taki maçlara Fırtına gibi başlamalı. Yani Trabzonspor gibi. Dünkü Gaziantep FK maçına adeta sahada yürüyerek başlayan bir Trabzonspor vardı. Gaziantep FK çok iyi savunma yapınca, kanatları da kapatınca, Trabzonspor ilk yarıda golü bulamadı. Fatih Tekke'nin Muçi'de bu kadar ısrar etmesini de anlayamıyorum. Çünkü dünkü maçın ilk yarısında sahada yoktu. Zaten Fatih hoca da Muçi'yi ikinci bölümde kenara aldı. Trabzonspor'un ilk yarıda 16 şutu vardı. Sadece 3'ünde kaleyi bulabildi. Bordo-mavililerin attığı şutlar genelde Gaziantep FK savunmasından döndü. Özellikle de Tayyip Talha bu şutlarda göğsünü siper etti. Gaziantepspor ilk yarıda duran top organizasyonundan (kornerden) jeneriklik bir gol attı. Kevin Rodrigues'in golü gerçekten muazzamdı. Bordo-mavililerin de ilk yarıda Onuachu ile direkten dönen bir şutu vardı.