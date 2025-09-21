Trabzonspor - Gaziantep FK maçı sonrası flaş sözler! "Böyle gitmez Fatih hoca"
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Fırtına, zirve yarışında çok önemli iki puan kaybederken iki yıldız eleştirilerin odağına oturdu. İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...
Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Trabzonspor, üst üste ikinci iç saha maçında puan kaybı yaşadı. Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'yı konuk eden Karadeniz temsilcisi, geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı Paul Onuachu'nun golüyle kurtardı.
SIRADA KARAGÜMRÜK VAR
Bu sezonki puan kaybı 7'ye ulaşan Fırtına, gelecek hafta Karagümrük ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, iki yıldızı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yorumlar...
ULAŞ ÖZDEMİR: BEYHUDE ÇABA
Gaziantep, Burak Yılmaz'ın önderliğinde Trabzon'a moralli ve formda geldi. Maç, konuk ekibin istediği şekilde başladı ve uzun bir süre aynı doğrultuda ilerledi. Trabzonspor'un ise kendi sahasında bu denli silik bir ilk yarı geçirdiğini hatırlamakta güçlük çekiyorum. Bunun elbette sebepleri var.
Hücum hattında yetenek havuzu son derece dar olan Trabzonspor, pozisyon üretme aşamasında büyük zorluklar yaşıyor. Oyun tempoya oturtulamadığında ise iş bireysel becerilere kalıyor. Muçi ve Olaigbe'nin sınırlı katkısı bu tabloyu gözler önüne seriyor. Üstelik takımın en yetenekli ismi sayılan Zubkov'un da eklenmesiyle ortaya çıkan manzara daha da düşündürücü bir hâl alıyor.
TÜM YÜK ONUACHU'DA
Fatih Tekke'nin elbette bir A planı var. Fakat oyun kurgusu işlemediğinde devreye sokabileceği bir B planı, mevcut kadronun kalitesi ve derinliği itibarıyla neredeyse yok. En azından Bouchari, Oulai ve Sikan sahneye çıkana dek bu tablo değişecek gibi görünmüyor. Hücum hattında Onuachu'nun yükü tek başına taşıyamadığı açık. Trabzonspor geri düştüğünde ya da öne geçmek için çabaladığında, pozisyon üretmek adına haddinden fazla efor harcamak zorunda kalıyor. Bu da takımı hem zihinsel hem fiziksel olarak yıpratıyor. Trabzonspor'un hücumda sergilediği görüntü tam anlamıyla "beyhude çaba"ya dönüşüyor.
İSKENDER GÜNEN: YARATICI OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR
Hücumda bütün beklentilerin odak noktası Onuachu. Yani mutlak Onuachu ile topu buluşturmak ve sonucu almak zorunlu. Bu da top üçüncü bölgeye geldiği zaman Onuachu'dan başka sonucu değiştirebilecek oyuncunuz yoksa sorun burada! Sezon başından beri yazdık çizdik, orta alanda Bakasetas türü oyun aklı olan ve de ofansif anlamda katkı yapan bir oyuncu eksikliğinin sorunları büyüttüğü gerçeğini dile getirmeye çalıştık. Muçi bu alanın oyuncusu değil. Çünkü Muçi, sağ ve sol kenarda etkili olabilecek yeterlilikte bir isim. Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe'nin etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim. Duran toptan yenilen golde rakip oyuncunun yanında Muçi'nin bulunması gerekirdi.
İkinci yarıda rakip alanda yapılan baskı, her iki kenardan da geliştirilen ataklar var ama yaratıcı oyuncu eksikliği ya da final pası doğru gerçekleştirebilecek oyuncu eksikliği öne çıktı. Beraberlik golü ise Onana'nın asistiyle Onuachu ile gerçekleşti! Sorun pozisyon üretmedeki yetersizlik. Bu da hangi sistemle oynama düşünceniz varsa mutlak yetenekli oyunculara gereksinim olduğu gerçeğini göstermekte. Örneğin; orta alanda Bakasetas gibi bir futbolcunuz olsa bu maç çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN: BÖYLE GİTMEZ FATİH HOCA!
Trabzonspor, Papara Park'taki maçlara Fırtına gibi başlamalı. Yani Trabzonspor gibi. Dünkü Gaziantep FK maçına adeta sahada yürüyerek başlayan bir Trabzonspor vardı. Gaziantep FK çok iyi savunma yapınca, kanatları da kapatınca, Trabzonspor ilk yarıda golü bulamadı. Fatih Tekke'nin Muçi'de bu kadar ısrar etmesini de anlayamıyorum. Çünkü dünkü maçın ilk yarısında sahada yoktu. Zaten Fatih hoca da Muçi'yi ikinci bölümde kenara aldı.
Trabzonspor'un ilk yarıda 16 şutu vardı. Sadece 3'ünde kaleyi bulabildi. Bordo-mavililerin attığı şutlar genelde Gaziantep FK savunmasından döndü. Özellikle de Tayyip Talha bu şutlarda göğsünü siper etti. Gaziantepspor ilk yarıda duran top organizasyonundan (kornerden) jeneriklik bir gol attı. Kevin Rodrigues'in golü gerçekten muazzamdı. Bordo-mavililerin de ilk yarıda Onuachu ile direkten dönen bir şutu vardı.
Fatih Tekke ikinci yarıya başlarken Muçi ve Batagov'u kenara alıp, Baniya ve Augusto'yu sahaya sürdü. Sonrasında baktı ki işler yolunda gitmiyor. İlk yarının etkisiz isimlerinden Olaigbe'yi çıkarıp, Vişça'yı oyuna aldı. Hakem Arda Kardeşler, rezalet ötesi bir maç yönetti. Temaslı oyuna hiç izin vermedi. Düdüğü sürekli ağzındaydı. Çaldı da çaldı... Trabzonspor'u oyundan düşürmek için her şeyi yaptı. Onana'nın ne kadar büyük bir kaleci olduğunu dün bir kez daha gördük. Onuachu'ya uzun menzilli öyle bir pas attı ki, Onuachu da Abena'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. Onana'nın asisti, Alexvari bir pastı. Bu arada Augusto çok iyi bir hücum oyuncusu.
Trabzonspor'un ilk yarıda bu kadar etkisiz oynamasına anlam veremedim. İkinci yarıdaki etkili futbolunu ise beğendim. Özellikle Onuachu, Mustafa ve Folcarelli çok savaştı. Burak Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Takımına müthiş bir savunma yaptırdı. Bordo-mavililer, adeta etten duvarı aşmakta zorlandı. Fatih Tekke ise ilk yarıda takımına oynattığı vasat futbolla sınıfta kaldı. Trabzonspor ikinci yarıdaki futbolu ile kazanmalıydı. Ama sadece Onuachu üzerinden oynanan futbolu rakipler çoktan çözdü Fatih hoca. Kazanmak için başka çözümler üretmek zorundasın. Yoksa işin çok zor!
REHA KAPSAL: AKIL VE DUYGULAR
Trabzonspor iç sahada maça böyle isteksiz ve coşkusuz başlamaz. Başlarsan seyircini oyunun içine sokamazsan, tribünlerde o atmosferi yaratamazsan, rakibine o baskıyı hissettiremezsen, rakibi maça ortak edersen, puan alacağına inandırırsın. Nitekim ilk yarı tam bu şekilde geçti. Risk yok, önde doğru pres yok, toplu ve topsuz hareketlik alan yaratma yok. Rakibe kaşı hücumda agresiflik ve organizasyon yoksa bu da tabii ki gol pozisyonuna girmeyi ve de üretkenliği etkiler. Nitekim bunun sonucu soyunma odasına skor olarak geride girersin. İkinci yarı bordo-mavililerin başlangıcı daha canlı ve baskılı idi. Bir de hiçbir katkı ortaya koymayan önce Muçi daha sonra Olaigbe yüklerinden kurtulmaları ne kadar doğru ise ilk 11'de başlamaları o kadar hata idi. Nitekim beraberlik golünü buldular.
Trabzonspor hücumları iki oyuncu üzerinden yürüyor, Onuachu ve Zubkov. Burada sorulması gereken birinci soru Zubkov'un vurdum duymaz hali, saha içinde gereken sorumluluğu almaması. İkincisi Onuachu gibi uzun ve güçlü bir santraforun varsa ona göre hücum setleri yaparsın. Top ayağında doğru derinlik ve genişlik vermen lazım. Sayısal üstünlükleri ve tuzakları sağ ve sol koridorlarda kurgulamalısın. Tabii ki bu hücumdaki kısırlığın ve yetersizliğin göstergesi oynanan 6 maçın bir tanesinde bile 2 gol bulamaması. Yeni transferlerden genç oyuncuların yeterliliği tartışılır, Muçi de buna dahil. İkinci yarı oyun planlarının dışına çıkan oyuncuların daha içgüdüsel ve doğaçlama görüntüsü tabii ki doğru değil. Çünkü akıl ortadan çıkıp duygularla herkesin kendi kafasına göre oyun oynaması bir takım için çok yanlış ve tehlikelidir. Bunları Fatih hocanın iyi tahlil etmesi gerekiyor eğer kalıcı başarı ve güçlü bir oyun inşa etmek istiyorsa.
MUSTAFA ÇULCU: KAFALARI KARIŞTIRDI
Trabzonspor bölge geçişlerini iyi yaparak çok hızlı rakip kaleye geliyor. Rakibi eksik yakalıyor ama final pası kararını vermekte gecikince rakip savunmada çoğalıyor ve önlem alıyor. Sonra set oyununa dönüyorlar ancak onda da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Duran ve yan toplarda Onuachu ile hava üstünlüğü beklentisinde başarı yoktu. Trabzonspor için tek gol beklentisi Onuachu olmamalı. Alternatif kombinasyonlar üretilmeli. Abena sanki Onuachu ile yapışık ikiz gibi oynayınca bu üretimi engelledi. Gaziantep FK'nın oyun felsefesine baktığımızda son üç hafta da aldıkları üç galibiyetin tesadüf olmadığını görüyoruz. Dinamik ve kadife ayaklı oyunculara sahipler. Geçiş oyununu ve önde baskıyı iyi yapıyorlar. Trabzonspor ikinci yarı istekliydi galibiyeti çok aradı ama başaramadı.
Arda Kardeşler ilk yarı Trabzonspor lehine vermediği bir net faul dışında çok başarılıydı. Maçın hemen başında G.Antep Kozlowski ile penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 50'de Trabzonspor penaltı bekledi Abena öndeydi Onuachu geçerken kendi takıldı düştü penaltı yok. Devam kararı doğru. Arda Kardeşler ikinci yarı dengesiz kararlar ve uygulamalarla kalitesini bozdu güveni sarstı tepkiler aldı. 55'de Zubkov'a faulü Kozlowski yapıyor ama faulü Gaziantepspor atıyor! Hele ki 65'de Trabzonspor'un lehine verilen faulü Augusto kurallara uygun çabuk başlattığı halde oyunda öyle bir avantajı kesti ki kabul edilemez. Penaltı gibi bir pozisyondu. Akıllara zarar çağdaş futbolun içine eden karardı. 83'de verdiği kararlar son bölümde verdiği kararlar kafaları karıştırdı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar farklı bir Arda Kardeşler seyrettik.