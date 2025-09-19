PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Hayaller kabusa döndü!

Hayaller kabusa döndü!

Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 19 Eylül 2025

Süper Lig'de maçlarını terlemeden kazanan Galatasaray'ın ana hedefi Şampiyonlar Ligi'ydi. Kurulan kadro da ilk 24'ü değil, daha da ilerisini hayal ettirdi. 2. torbadan gelen Frankfurt deplasmanı da istenen türdendi. Almanya'da kendimizi ev sahibi gibi hissedecektik.

Maça da öyle başladık. Daha 8. dakikada golü de bulunca herkes rahat bir galibiyet bekledi. Okan Buruk ve futbolcular da bu rehavete kapılmış olacak ki ilk yarının ortalarından sonra maç terse döndü. Bu dakikaya kadar topu Frankfurt'a bırakıp geçiş oyunu oynayan Galatasaray, topa sahip olup Frankfurt'un ekmeğine yağ sürmeye başladı. Okan Hoca her ne kadar maçtan sonra topla oynama yüzdesiyle övünse de Frankfurt'a karşı kaybeden takımların hepsi daha fazla topa sahip olmuşlardı. Nitekim 1-1'lik skora üzülecekken devreye 3-1 geride girdik.

2. yarıya ise Galatasaray takımı hiç çıkmamış gibiydi. 55. dakikada yapılan Lemina-Icardi değişikliği de tamamen havlu attırdı. Süper Lig'de orta saha çıkarıp forvet alarak belki daha fazla pozisyon üretip gol atabilirsiniz ancak burası Şampiyonlar Ligi. 55'ten sonra orta sahayı da boş bulan Frankfurt, bireysel hatalarla beraber skoru 5'e götürdü. 80'den sonra Alman disiplini de sona erdi ve fark daha da artmadı.

Galatasaray açısından bu maçtan çıkarılacak ders çok ama ilaç var mı belirsiz. Denginde olan takımlara karşı kendi oyununu oynatmaya çalışan Okan Buruk bundan vazgeçmeli. 5-1'lik yenilginin sonunda rakipten 10 kilometre daha az koşmak iste kabul edilemez.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kerem'in cilvesi 28 Ağustos 2025, Perşembe Form geçici klas kalıcı 25 Ağustos 2025, Pazartesi Barış Alper'e yazık olacak 16 Ağustos 2025, Cumartesi Formaları karıştırmış gibi 07 Ağustos 2025, Perşembe
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN Resmi İlandır
ÇUMRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
TEV BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026: TEV üniversite, meslek lisesi ve yüksek lisans öğrencileri burs miktarı ne kadar, katılım şartları neler?
TEV burs başvuruları ne zaman?
Ortaokul ve liselerde yeni dönem! Bu yıl tüm öğrencilere uygulanacak
Ortaokul ve liselerde yeni dönem! Bu yıl tüm öğrencilere uygulanacak
AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF ders seçimi nasıl yapılıyor?
AUZEF yeni dönem ders seçimi ne zaman?
YKS Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları 2025: Milli sporcu adayları için üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak?
YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı mı?