Birgül Erken'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

39 METREYE DALIŞ

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Erken, 39 metreye dalarak dünya üçüncülüğü elde etti.

TSSF BAŞKANI'NDAN TEBRİK

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, yaptığı açıklamada:

"Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza teşekkür ederim. Birgül Erken'i bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı da tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı daha üst seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.