PODCAST CANLI YAYIN

Birgül Erken'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan’ın Preveze kasabasında düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Giriş Tarihi:
Birgül Erken'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre organizasyona 42 ülkeden 157 sporcu katıldı.

39 METREYE DALIŞ

Kadınlar paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde yarışan Erken, 39 metreye dalarak dünya üçüncülüğü elde etti.

TSSF BAŞKANI'NDAN TEBRİK

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, yaptığı açıklamada:
"Serbest Dalış Milli Takım Sporcularımıza teşekkür ederim. Birgül Erken'i bu başarısı için gönülden kutluyorum. Ayrıca 4 ayrı Türkiye rekoru kıran sporcularımızı da tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu başarılarımızı daha üst seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM Zirvesi öncesi Abbas'ı kabul etti! Öncelik Gazze'de acil ateşkes... "İslam dünyası İsrail'e karşı bir ve beraber olmalı"
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Borsa İstanbul
Şehit yakınları ve gaziler Beştepe'de! Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya "Kudüs" tokadı: Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz, oyunları bozacağız
Brigitte Macron kadın olduğunu kanıtlamaya çalışıyor! ABD mahkemesine fotoğraf sunacak
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
Türk Telekom
Fransa'da hayat durduran grev! Yüzbinler sokaklarda: Protestocuların ellerinde Filistin bayrakları
Siyonist İsrail Süveyda’daki Dürzileri silahlandırıyor: Kirli ittifakın arkasından Davut Koridoru çıktı
RTÜK sapkınlığa ve müstehcenliğe "dur" dedi! 5 dijital platforma ceza yağdı... Aralarında Netflix ve Disney de var
Aziz İhsan Aktaş’tan dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat kavgası yolsuzlukları ortaya çıkardı
Aşk ve Gözyaşı
Suriye’de Tom Barrack çelişkisi! Washington üst düzey diplomatlarını aniden görevden aldı
MHP'den "Bahçeli Modeli" çıkışı! Feti Yıldız "Literatüre geçecek" diyerek anlattı: Barış için önemli bir anahtar
Trump ile Netanyahu arasında ikinci küfür krizi! Bu kez Katar saldırısından sonra…
Soykırım ordusundaki askerlerin itirafları kan dondurdu! Vahşeti tek tek anlattılar | "Çocukların üzerine mermi yağdırdım"
Kandıra'da kargo gemisi karaya oturdu! Geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Hem başarılı hem güzel! Kayahan'ın minik kızıydı! Son hali annesi İpek Açar’ın paylaşımında ortaya çıktı
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi