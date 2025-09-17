PODCAST CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Elazığspor ile 12 Bingölspor kozlarını Elazığ Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Elazığspor - 12 Bingölspor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Elazığspor ile 12 Bingölspor kozlarını Elazığ Stadyumu'nda paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Elazığspor - 12 Bingölspor karşılaşmasını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

NASIL GELDİLER?

Ev sahibi Elazığspor, turnuvaya 2. turdan katıldı.

12 Bingölspor ise evinde Mardin 1969'u 3-0 ile geçerek bordo beyazlıların rakibi oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA PROGRAM

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

19.00: Niğde BLD.-Kuzeyboru 68 Aksaray BLD. (Niğde 5 Şubat)
19.00: Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00: Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak)
19.00: Balıkesir-Yalova FK 77 SK (Balıkesir Atatürk)
19.00: Orduspor 1967-Sebat Gençlik (Yeni Ordu)
19.00: 24Erzincan-1926 Bulancak (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00: Menemen FK-Eskişehir Anadolu (Menemen İlçe

18 EYLÜL PERŞEMBE

14.30: Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00: Giresunspor-52 Orduspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00: Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

