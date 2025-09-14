PODCAST CANLI YAYIN

Fatih Tekke oyun planını açıkladı! "2-3 bölüm olarak düşündüm"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşma öncesinde konuştu. Deneyimli çalıştırıcı hem sakatlık ve transfer süreçlerine değindi hem de rakip analizi yaptı.

Giriş Tarihi:
Takımın içinde bulunduğu zorlu duruma dikkat çeken Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim. Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik, transferde de istediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım."

"FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI VAR"

Rakip Fenerbahçe'yi değerlendiren Tekke, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'nun göreve başlamasına dikkat çekerek; "Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu. Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

"GÜÇLÜ RAKİPLER VAR"

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadro maliyetlerine vurgu yapan Tekke, bu takımlara karşı işlerinin zor olduğunu söyleyerek; "Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca bizden daha güçlüler. Beşiktaş'ı da buna katabilirim. Eksik bölgelerimizdeki açığı devre arasına kadar kapatabilirsek yarışta kalmaya devam ederiz. Ama kolay bir süreç değil." vurgusu yaptı.

"BU MAÇI 2-3 BÖLÜMDE DÜŞÜNDÜM"

Maç planı hakkında da konuşan genç teknik adam, stratejilerini şöyle açıkladı:

"Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm. Umarım o bölümleri hatasız geçeriz. Anlarda başarılı olur ve buradan istediğimizi alıp döneriz."

