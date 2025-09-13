Sivas'ta kaza! Sivassporlu 5 futbolcu yaralı

Sivassporlu 5 futbolcu yaralandı (İHA)

HAYATİ TEHLİKE YOK

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, 3'ü Sivasspor alt yapı futbolcusu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine gelerek bilgi aldı ve yaralıların durumuyla yakından ilgilendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.