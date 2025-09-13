Sivas'ta kaza! Sivassporlu 5 futbolcu yaralı

Kaza, Sivasspor-Sarıyer maçının ardından yaşandı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izleyen alt yapı futbolcuları, tesislere dönmek üzere yola çıkmıştı. C.T. yönetimindeki 09 EB 139 plakalı Honda marka otomobil, tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen 59 AHZ 187 plakalı otomobille çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKE YOK
Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, 3'ü Sivasspor alt yapı futbolcusu olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kazanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi de olay yerine gelerek bilgi aldı ve yaralıların durumuyla yakından ilgilendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.