Ercan Osmani kariyer rekorunu kırdı

Mücadelenin yıldızı Ercan Osmani, sergilediği oyunla kariyer rekorunu kırdı. 27 yaşındaki basketbolcu karşılaşmada 28 sayı, 6 asist ve 2 ribaund üretti. Özellikle dış atışlardaki etkili performansıyla dikkat çeken Ercan, 8 üçlük denemesinde 6 isabet buldu.

TÜRKİYE TARİH YAZIYOR

Yunanistan karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen milliler, hem hücumda hem de savunmada rakibine büyük üstünlük kurdu. Bu galibiyetle birlikte Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarihinde ikinci kez finale yükseldi.