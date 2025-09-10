Xabi Alonso'dan Jude Bellingham sonrası Arda Güler kararı

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan Arda Güler, Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte takımda daha fazla şans buldu. La Liga'da oynadığı üç maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen genç oyuncu, İspanyol futbol otoritelerinden de tam not aldı.

Arda Güler (AA) LAMINE YAMAL İLE GERGİNLİK A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı maçta Arda Güler, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Oyunu hızlı başlatmak isteyen Arda, topun önüne geçen rakibini itmiş ve bu an İspanyol basınında geniş yankı bulmuştu.