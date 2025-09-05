PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi Trabzonspor'a!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo mavililer, Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi ile anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Bordo-mavililer, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ile ilgileniyor. Trabzonspor, Arnavut futbolcu için teknik ekip ve scout ekibinden gelen olumlu raporun ardından Muçi'yi gündemine aldı ve transfer için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMA

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bir yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Muçi ve Trabzonspor sözleşme detaylarını konuşuyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

