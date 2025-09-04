2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetiyor. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstleniyor. Karşılaşmanın 4. hakem ise Matteo Marcenaro.

Türkiye en son 2002 yılında Dünya Kupası'na katıldı (TFF)

DİĞER MAÇ BULGARİSTAN'DA

A Milli Takım, E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan - İspanya maçı oynanacak.

Milliler, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.