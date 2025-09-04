PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu

2022'den bu yana Dünya Kupası özlemi çeken A Milli Erkek Futbol Takımımız, 2026 Elemeleri'ndeki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlılar, Boris Paichadze Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puanı hanesine yazdırarak galibiyetle başlamak amacında. Teknik direktör Vincenzo Montella kararını verdi ve millilerin ilk 11'i belli oldu. Gürcistan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Gürcistan'a konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Gürcistan - Türkiye maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Türkiye son maçında Meksika ile karşılaştı (TFF)Türkiye son maçında Meksika ile karşılaştı (TFF)

İLK 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Kochorashvilş, Kvaratskhelia, Davitashvili, Lochoshvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Merih, Kerem, Arda, Hakan, Kenan, Eren, Abdülkerim, İsmail, Mert, Yunus

Çağlar Söyüncü (TFF)Çağlar Söyüncü (TFF)

MAÇA İTALYAN HAKEM

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetiyor. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstleniyor. Karşılaşmanın 4. hakem ise Matteo Marcenaro.

Türkiye en son 2002 yılında Dünya Kupası'na katıldı (TFF)Türkiye en son 2002 yılında Dünya Kupası'na katıldı (TFF)

DİĞER MAÇ BULGARİSTAN'DA

A Milli Takım, E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan - İspanya maçı oynanacak.

Milliler, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.

Kenan YIldız (TFF)Kenan YIldız (TFF)

GÜRCİSTAN İLE 7. MAÇ

İki takım son olarak geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024 grup aşamasında karşılaştı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-1 kazandı.

Milli takımın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.

Kaan Ayhan (TFF)Kaan Ayhan (TFF)

İLK RANDEVU TRABZON'DA

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk maç 21 Ağustos 2002'de Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı Türkiye 3-0 kazandı.

Arda Güler (TFF)Arda Güler (TFF)

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Takım'ın Gürcistan karşılaşması için belirlenen aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Yasin Özcan (AA)Yasin Özcan (AA)

48 TAKIM KATILACAK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek. Avrupa kıtasından toplam 16 takım turnuvada yer alacak.

12 grup lideri doğrudan Dünya Kupası bileti kazanacak.

Kalan 4 kontenjan, grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen takımların katılacağı play-off maçlarıyla belirlenecek.

Play-off karşılaşmaları Mart 2026'da oynanacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu
Vakıf Katılım
Türkiye'nin Gürcistan maçı ilk 11'i belli oldu
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül için tutuklama talebi | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Türk Telekom
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Yenidoğan Çetesi davası başladı! Bebek katilleri yeniden hakim karşısında
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Google çöktü her şey durdu! Uzmanlardan yerli uygulamalar ve Dijital Telif Yasası çağrısı
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
MSB'den SDG'ye net mesaj: Suriye'deki süreci sabote etmeyin
Google ve YouTube'a erişim sorunu! Neden giriş yapılamıyor?
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!