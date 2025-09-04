Çağlar Söyüncü (TFF)
MAÇA İTALYAN HAKEM
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Davide Massa yönetiyor. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstleniyor. Karşılaşmanın 4. hakem ise Matteo Marcenaro.
Türkiye en son 2002 yılında Dünya Kupası'na katıldı (TFF)
DİĞER MAÇ BULGARİSTAN'DA
A Milli Takım, E Grubu'nda Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise yarın TSİ 21.45'te Bulgaristan - İspanya maçı oynanacak.
Milliler, ikinci maçında 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı ağırlayacak.
Kenan YIldız (TFF)
GÜRCİSTAN İLE 7. MAÇ
İki takım son olarak geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024 grup aşamasında karşılaştı.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-1 kazandı.
Milli takımın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze attı.
Kaan Ayhan (TFF)
İLK RANDEVU TRABZON'DA
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk maç 21 Ağustos 2002'de Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı Türkiye 3-0 kazandı.
Arda Güler (TFF)
A MİLLİ TAKIMIN KADROSU
A Milli Takım'ın Gürcistan karşılaşması için belirlenen aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün