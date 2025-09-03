Josef de Souza Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Sergen Yalçın'ın teknik ekibine katılacak. Futbolculuk kariyerinde çalışkanlığı, liderliği ve saha içi disipliniyle tanınan Brezilyalı isim, siyah-beyazlı ekibe bu kez farklı bir rolde hizmet edecek.

TÜRKİYE KARİYERİNDE KAZANDIKLARI

Josef de Souza, Türkiye'de sırasıyla Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giydi. Özellikle Beşiktaş döneminde taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı orta saha, siyah-beyazlılarla birlikte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

YENİ DÖNEMDE BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'ın yeniden takımın başına geçmesiyle birlikte Beşiktaş'ta hem saha içinde hem de kulüp atmosferinde büyük bir heyecan oluştu. Josef'in de ekibe dahil olması, camiada "aile havası"nı pekiştirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.