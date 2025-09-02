Trabzonspor'dan Stefan Ortega sürprizi

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Trabzonspor'un radarına giren isim Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega oldu. İngiltere'de Pep Guardiola yönetiminde şampiyonluklar yaşayan tecrübeli kaleci için Trabzonspor'un kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.