Trabzonspor'dan Stefan Ortega sürprizi

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Trabzonspor'un radarına giren isim Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega oldu. İngiltere'de Pep Guardiola yönetiminde şampiyonluklar yaşayan tecrübeli kaleci için Trabzonspor'un kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.
ORTEGA'NIN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR
32 yaşındaki Ortega, kariyeri boyunca önemli kupalar kazanarak dikkat çekti. Alman file bekçisi, Manchester City ile ve önceki kulüplerinde şu başarılara imza attı:
- 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
- 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu
- 1 UEFA Süper Kupası
- 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası
- 1 İngiltere Kupası
- 1 İngiltere Süper Kupası
- 1 Almanya 2. Bundesliga şampiyonluğu
- 2 Almanya Westfalen Kupası zaferi