PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'dan Stefan Ortega sürprizi

Trabzonspor’da milli kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer olması sonrası kaleci arayışları hız kazandı. Bordo-mavili yönetim, kalesini üst düzey bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'dan Stefan Ortega sürprizi

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre, Trabzonspor'un radarına giren isim Manchester City'nin 32 yaşındaki file bekçisi Stefan Ortega oldu. İngiltere'de Pep Guardiola yönetiminde şampiyonluklar yaşayan tecrübeli kaleci için Trabzonspor'un kısa süre içinde resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Stefan Ortega (Takvim Foto Arşiv)Stefan Ortega (Takvim Foto Arşiv)

ORTEGA'NIN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

32 yaşındaki Ortega, kariyeri boyunca önemli kupalar kazanarak dikkat çekti. Alman file bekçisi, Manchester City ile ve önceki kulüplerinde şu başarılara imza attı:

  • 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
  • 2 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu
  • 1 UEFA Süper Kupası
  • 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası
  • 1 İngiltere Kupası
  • 1 İngiltere Süper Kupası
  • 1 Almanya 2. Bundesliga şampiyonluğu
  • 2 Almanya Westfalen Kupası zaferi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti MYK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı! Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
İstanbul Kongresi'nin iptali sonrası CHP'den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr'ye konuştu
Gözleri Karadeniz
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "SDG/YPG bu çağrıdan muaf ve istisna değildir"
CHP İstanbul İl Yönetimini "görevden eden" süreç... Takvim manşet manşet yazdı: Delege tezgahından KİPTAŞ kıyağına!
Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nda! İstanbul kongresinin iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Başkan Erdoğan'dan Çin dönüşü ABD'nin Filistinlilere vize kararına sert tepki: "Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir"
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Victor Osimhen devrede
İsrail ordusunda Gazze krizi! Yedek askerler savaştan kaçıyor: Tel Aviv zor durumda
İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'da
Adaylık operasyonu: Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu Batı medyası üzerinden bitirdi! Mansur Yavaş neden rahatsız?
İngiliz Türk savunma sanayiini konuşuyor! The Economist “Dünyanın en gözde silah satıcılarıyla tanışın”
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı İsrail uyarısı: Süreci baltalamaya çalışan bunun faturasını öder | Komisyon mesajı
Fenerbahçe'den 8 numara bombası! Real Madrid'den gelecek
Salih Müslim'den "bölücülük" tehdidi! Hedefinde Şam var... Elebaşı "kılıç" mı istiyor!
Başkan Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'balık' füzesi: Ah ülkem ne hallere kaldın
Beykoz Belediyesi'nde hesap zamanı! Alaatin Köseler hakim karşısında | Bilgisi dışında ihale yasak
Günlerdir ortada yoktu! Beyaz Saray duyurdu: Trump “öldü” iddialarının ardından ilk kez kamuoyuna çıkıyor
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz!