Tammy Abraham baba oldu

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, özel hayatında da büyük bir sevinç yaşadı. Tecrübeli forvet, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba oldu. Çiftin yeni doğan kızları sağlıkla dünyaya geldi.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşan Abraham, takipçilerine duygusal bir mesaj bıraktı. Yıldız futbolcu, paylaşımında "Dünyamıza hoş geldin kızım" ifadelerini kullanarak mutluluğunu dile getirdi.

Tammy Abraham (Instagram)Tammy Abraham (Instagram)

Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe'ya evlenme teklif etmişti. Monroe'nun "Evet" cevabıyla mutlu çift evlilik yolunda da ilk adımı atmıştı. Abraham ve Monroe'nun bir çocukları daha bulunuyor.

Siyah-beyazlı kulüp ve taraftarlar da golcü futbolcuyu bu özel anı nedeniyle tebrik etti.

