Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı

Galatasaray kaleci transferi konusunda hala mutlu sona ulaşamadı. Şu ana kadar 10'dan fazla isimle temas kurulsa da 1 numara transferini sonuçlandıramadı. Lammens (Takvim.com.tr) Galatasaray'ın ilgilendiği Antwerpli kaleci Senne Lammens , Aston Villa 'ya transfer olmak üzere.

DONNARUMMA İÇİN YOĞUN MESAİ

Aston Villalı Emilliano Martinez ise M. United ile anlaştı. Galatasaray bunun üzerine Gianluigi Donnarumma için PSG ile görüşmelere başladı. Cimbom, 1 gün sonra vereceği Şampiyonlar Ligi listelsine 26 yaşındaki kaleciyi de yazdırmak istiyor.



Altay Bayındır (Takvim.com.tr)



M. United'tan Altay Bayındır ve Andre Onana'nın yanı sıra West Hamlı Alphonse Areola da menajerler tarafından Cimbom'a önerildi.