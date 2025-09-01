PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetim, Wolfsburg ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı ve transfer resmen tamamlandı. Yıldız oyuncu gece saatlerinde İstanbul'da olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)

BONSERVİS BEDELİ TAKSİTLERLE ÖDENECEK

Transferin mali detayları da belli oldu. Beşiktaş, Wolfsburg'a 6-7 milyon Euro arası bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktarın 2029 yılına kadar taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Vaclav Cerny, İskoç ekibinde oldukça etkili bir performans sergiledi. Çek kanat oyuncusu, 52 maçta 18 gol ve 9 asist üreterek dikkat çekici bir skor katkısı sağladı.

Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE'Yİ DEVİRMİŞTİ

Çekyalı futbolcu, Rangers'ta kiralık oynadığı sezonda Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta adeta şov yapmıştı. Konuk takımın deplasmandaki 3-1'lik galibiyetine 2 gollü katkıda bulunan Cerny, adından uzun süre söz ettirmişti.

Kartala Akdenizde dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCUKartala Akdenizde dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kartal'a Akdeniz'de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
Son dakika... İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında flaş! Firari Murat Gülibrahimoğlu ve Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten!
Gözleri Karadeniz
İBB soruşturmasını ilk öğrenen isim kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek iddianame için tarih verdi: 100 yılın yolsuzluk dosyası
Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor
3 ildeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale! Denizli, Karabük ve Kastamonu'da Yeşil Vatan savunması
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
MİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! Elebaşı tutuklandı bin 250 internet sitesi kapatıldı
Handikap 2 İngiltere'de! "Kral" lakaplı Kenny Alexander'a soruşturma: Aralarında Veysel Şahin de var
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! Sevgilisini öldürüp intihar etti! Hilal Özdemir'i böyle kandırmış | Üniversiteden inceleme kararı
Özgür Özel'den Sinop'ta akıllara durgunluk veren açıklama! "Balıklar füze testinden korkuyor" | Sosyal medyada dalga konusu oldu
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
CERN'ü ifşa etmişti! ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten günlerdir haber alınamıyor
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi! O alanlarda park edilemeyecek
CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın cinayet soruşturması geçmişi! Görevden alınmış!
Altın fiyatları patladı! Bankalardan yeni rekor tarihi verildi
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Doğu'da zirve Batı'da manşet | Hangi konular masada?
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
MEYRA DEĞİŞTİ Mİ YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİ? atv bu sezon da kendinden söz ettirecek! Aşk ve Gözyaşı'ndan yeni tanıtım