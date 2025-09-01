Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ TAKSİTLERLE ÖDENECEK
Transferin mali detayları da belli oldu. Beşiktaş, Wolfsburg'a 6-7 milyon Euro arası bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktarın 2029 yılına kadar taksitler halinde ödeneceği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Vaclav Cerny, İskoç ekibinde oldukça etkili bir performans sergiledi. Çek kanat oyuncusu, 52 maçta 18 gol ve 9 asist üreterek dikkat çekici bir skor katkısı sağladı.