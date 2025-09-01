Beşiktaş Vaclav Cerny'i duyurdu! Çek yıldız İstanbul'a geliyor

Beşiktaş , 27 yaşındaki Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

Vaclav Cerny (Takvim Foto Arşiv)

BONSERVİS BEDELİ TAKSİTLERLE ÖDENECEK

Transferin mali detayları da belli oldu. Beşiktaş, Wolfsburg'a 6-7 milyon Euro arası bonservis bedeli ödeyecek. Bu miktarın 2029 yılına kadar taksitler halinde ödeneceği belirtildi.