Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda sıra kanat hamlelerine geldi. Flaş bir isim için temaslar başladı. İşte detaylar...
Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için birçok yıldızla görüşüyor. Avrupa'da havlu atan Kartal'da yeni dönemle birlikte artık iyi sonuçlar alınmak istenirken sırada çok önemli bir yıldız adayı var.
"HEDEFİM ÇOK GOL ATMAK"
Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure, hedefinin "çok gol atmak" olduğunu söyledi.
İtalya temsilcisi Atalanta'dan şarta bağlı satın alma maddesiyle 1 sezonluğuna kiralanan Toure, Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek "Bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum." diye konuştu.
"PROJE İLGİMİ ÇEKTİ"
Beşiktaş'ı daha önceden tanıdığını aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Benim ilgimi çeken projenin kendisi oldu. Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Zaten kulübü ve taraftarı tanıyordum. Sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bir kulüp. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu." ifadelerini kullandı.
"KENDİMİ KANITLAMAM ELİMDE"
El Bilal Toure, işinin gol atmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkiim santrafor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak. Çok fazla insanla konuştum. Aileme bile danıştım ama her şeyden önce bireysel bir tercihti. Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim çok gol atmak."
"İNSANLAR ÇOK SEMPATİK"
İstanbul ve Beşiktaş'taki ilk izlenimlerini aktaran Toure, "İnsanlar çok sempatik ilk günden bunu fark ettim, iyi karşılandım. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.
"BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM"
Tiago Djalo, kalitesini göstermek için siyah-beyazlı ekibin kendisi açısından bir şans olduğunu söyledi.
Beşiktaş'a geldiği için hissettiği mutluluğu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım." dedi.
"TEKLİFİ KABUL ETMEK ZOR OLMADI"
Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı." ifadelerini kullandı.
"BURAK YILMAZ VE JOAO MARIO İLE GÖRÜŞTÜM"
Eski Beşiktaşlı futbolcu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile birlikte oynadığını anlatan Djalo, "Burak Yılmaz ile konuştum. Lille'de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi." diye konuştu.
AL-MUSRATI VERONA'DA
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüp, uzun süredir gündemde olan Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati'nin geleceği hakkında resmi açıklamayı yaptı
2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır."
KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM EDECEK
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla inişli çıkışlı bir performans sergileyen 29 yaşındaki ön libero, yeni sezonda Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da görev yapacak. Verona kulübü, anlaşmada yer alan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması halinde Al-Musrati'yi kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.
AYRILIKLAR SÜRÜYOR
Transfer döneminde kadrosuna önemli isimler katan Beşiktaş, kadro planlamasında düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı sürdürüyor. Al-Musrati'nin ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılarda orta sahada yeniden yapılanma süreci hız kazandı. Sırada Amir Hadziahmetovic ve Jean Onana var.
RASHICA KRİZİ PATLAK VERDİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Lausanne'a 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti. Siyah-beyazlıların tur umutlarını yitirdiği mücadelede, ilk maçta takımına gol kazandıran Milot Rashica'nın kadroda yer almaması dikkat çekti.
PROTESTOLAR SEBEBİ OLDU
Kosovalı yıldızın Lausanne karşılaşmasında forma giymemesinin sebebi ortaya çıktı. Shakhtar Donetsk maçında tribünlerin kendisine yönelik protestolarından olumsuz etkilenen 29 yaşındaki futbolcunun, moralinin bozulduğu ve bu nedenle ayrılık talebini yönetime ilettiği öğrenildi.
SON KARAR YÖNETİMDE
Beşiktaş yönetiminin, Rashica'nın geleceğiyle ilgili nihai kararı önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar açısından Avrupa kupalarına erken veda büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Kosovalı futbolcunun olası ayrılığı da yeni takviye anlamına geliyor.
KARTAL'A SAMBACI YILDIZ
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Rayan için devrede olduğu iddia edildi.
BREZİLYA BASINI DUYURDU
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, genç futbolcu için girişimlerde bulundu. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Vasco da Gama'da istikrarlı bir şekilde forma giyen Rayan, ülkesinde gelecek vadeden yetenekler arasında gösteriliyor. Haberde ayrıca yalnızca Beşiktaş'ın değil, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Özellikle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un Rayan'ı listesine aldığı ve gelişimini yakından takip ettiği aktarıldı.
10 GOL ATTI
Rayan, 2024-2025 sezonunda Vasco da Gama formasıyla sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Genç kanat oyuncusu, sezon boyunca çıktığı 37 resmi karşılaşmada 10 gol atarak ve 1 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Hücumdaki dinamizmi, çabukluğu ve bitiriciliğiyle öne çıkan Rayan, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
TRANSFERİ AN MESELESİ
Genç yaşına rağmen gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken Rayan'ın, Avrupa futboluna adım atmasının artık an meselesi olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.