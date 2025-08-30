Beşiktaş'a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı

"KENDİMİ KANITLAMAM ELİMDE" El Bilal Toure, işinin gol atmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu formayı giyen çok büyük oyuncular oldu. Dolayısıyla bu formayı giymek gururumu okşadı. Ben işimi yaparım, teknik direktörüm benden ne istiyorsa onu yaparım. Mevkiim santrafor. Haliyle, işim gol atmak. Amacım her zaman takıma yardım etmek. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak. Çok fazla insanla konuştum. Aileme bile danıştım ama her şeyden önce bireysel bir tercihti. Bana anlatılan projeyi sevdim. Şimdi, çalışmak ve kendimi kanıtlamak benim elimde. Her şeyden önce takım için sıkı çalışmak geliyor. Defansif ya da ofansif fark etmez. Elimdeki bütün imkanlarla takıma yardım etmek istiyorum. Tabii ki bunlar, teknik direktörün benden istedikleri ile de ilgili. Elimden gelenin en iyisini yapmak sahadaki ilk amacım. Tabii söylediğim gibi ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim çok gol atmak."

"İNSANLAR ÇOK SEMPATİK" İstanbul ve Beşiktaş'taki ilk izlenimlerini aktaran Toure, "İnsanlar çok sempatik ilk günden bunu fark ettim, iyi karşılandım. Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Bu benim için önemliydi. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı. Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Sosyal medyadan çok sayıda etkileşim aldım. Beni şimdiden sahiplendiler. Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

"BÜYÜK BİR TAKIMA GELDİM" Tiago Djalo, kalitesini göstermek için siyah-beyazlı ekibin kendisi açısından bir şans olduğunu söyledi. Beşiktaş'a geldiği için hissettiği mutluluğu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım." dedi.

"TEKLİFİ KABUL ETMEK ZOR OLMADI" Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı." ifadelerini kullandı.