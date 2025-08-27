Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, dev organizasyona doğrudan katılacak ve her torbadan birer takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, dört torbadan toplamda sekiz farklı rakiple karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Kulüplerin A ve B listesi kadro bildirimlerini, en geç 3 Eylül 2025'i 4 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Ön eleme ve play-off aşamaları için farklı tarihler bulunsa da lig aşaması için son tarih 2 Eylül olarak belirlendi.