Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenmesi sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olarak lig aşamasında yarışacak Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Sarı kırmıızılıların turnuvada hangi kulüplerle karşılacağı merakla bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın rakipleri ne zaman belli olacak? İşte, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray, dev organizasyona doğrudan katılacak ve her torbadan birer takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, dört torbadan toplamda sekiz farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00'da Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kulüplerin A ve B listesi kadro bildirimlerini, en geç 3 Eylül 2025'i 4 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Ön eleme ve play-off aşamaları için farklı tarihler bulunsa da lig aşaması için son tarih 2 Eylül olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Hafta: 16–18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025

Hafta: 21–22 Ekim 2025

Hafta: 4–5 Kasım 2025

Hafta: 25–26 Kasım 2025

Hafta: 9–10 Aralık 2025

Hafta: 20–21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasında karşılaşabileceği takımlar da netleşti.

İngiltere: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal

İtalya: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa: Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco

Hollanda: PSV, Ajax

Portekiz: Sporting, Benfica

Belçika: Union Saint-Gilloise, Club Brugge

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiacos

Azerbaycan: Karabağ FK

Danimarka: Kopenhag

