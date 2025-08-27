Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray , dev organizasyona doğrudan katılacak ve her torbadan birer takımla eşleşecek. Sarı-kırmızılılar, dört torbadan toplamda sekiz farklı rakiple karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Kulüplerin A ve B listesi kadro bildirimlerini, en geç 3 Eylül 2025'i 4 Eylül 2025'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar UEFA'ya göndermesi gerekiyor. Ön eleme ve play-off aşamaları için farklı tarihler bulunsa da lig aşaması için son tarih 2 Eylül olarak belirlendi.