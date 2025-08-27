PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın rakibi Al-Nassr! Yıldız isim için devreye girdiler

Galatasaray’ın kaleci transferi için gündemine aldığı Ederson Moraes konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Jorge Jesus yönetimindeki ve Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, Brezilyalı kaleci için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin, Ederson’a alternatif olarak Porto’nun kalecisi Diogo Costa’yı da listesinde tuttuğu aktarıldı.

ESPN'in haberine göre kaleci transferi için birçok isimle görüşme yapan Galatasaray, Ederson'la temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester City ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamamasına rağmen transferi bitirmek için ısrarcı olduğu biliniyor.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA

32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girdi. Bu sezon Premier Lig'de oynanan iki maçta forma giymeyen Ederson'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen deneyimli kaleci, İngiliz ekibiyle sayısız başarıya imza attı.

Galatasaray'a Monaco'dan Wilfried Singo sonrası bir transfer daha!

