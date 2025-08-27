Galatasaray'ın rakibi Al-Nassr! Yıldız isim için devreye girdiler

ESPN'in haberine göre kaleci transferi için birçok isimle görüşme yapan Galatasaray, Ederson'la temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester City ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamamasına rağmen transferi bitirmek için ısrarcı olduğu biliniyor.
SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA
32 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girdi. Bu sezon Premier Lig'de oynanan iki maçta forma giymeyen Ederson'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
2017 yılından bu yana Manchester City forması giyen deneyimli kaleci, İngiliz ekibiyle sayısız başarıya imza attı.