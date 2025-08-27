Galatasaray'ın rakibi Al-Nassr! Yıldız isim için devreye girdiler

ESPN'in haberine göre kaleci transferi için birçok isimle görüşme yapan Galatasaray, Ederson'la temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester City ile yapılan ilk görüşmelerden sonuç alamamasına rağmen transferi bitirmek için ısrarcı olduğu biliniyor.