Okan Buruk'un liste başı yıldızı Wilfried Singo

Teknik Direktör Okan Buruk'un uzun süredir istediği oyuncuların başında Singo geliyor. 24 yaşındaki Fildişili futbolcu, hem genç yaşı hem de çok yönlü oyun profiliyle Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada bulunuyor.

TRANSFERDE ÖNEMLİ AŞAMA

Monaco forması giyen Wilfried Singo için yönetim önemli ilerleme kaydetti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferinde sona yaklaşırken sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, dün gece Wilfred Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelerek taleplerini dinledi ve şartlarını sundu.