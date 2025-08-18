Fenerbahçe Bentancur için devrede

Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine koyduğu öğrenildi. Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Rodrigo Bentancur



RESMİ TEKLİF YAPILDI



Buna karşın Fenerbahçe cephesinin, Bentancur için 15 milyon Euro'luk resmi teklifini İngiliz ekibine ilettiği kaydedildi.



Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin bu transferdeki kesin sonuca kısa süre içinde ulaşmak istediği ifade edildi.



Boca Juniors altyapısından yetişen Uruguaylı yıldız, 2017 yılında 23.5 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Bentancur, Ocak 2022'de ise 19 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tuttu.