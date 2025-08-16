Shakhtar Donetsk'e bir Brezilyalı daha! İşte Arda Turan'ın yeni yıldızı

Son dönemde Kevin'in ayrılığıyla ilgili haberlerin gündeme gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Shakhtar, Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lucas Ferreira'yı renklerine bağladı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Donetsk ekibi, genç futbolcu için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemeyi kabul etti. Ferreira ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

FERREIRA'NIN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Sao Paulo formasıyla 33 maça çıkan Ferreira, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı oyuncu, hızı ve kanatlardaki etkinliğiyle öne çıkan bir profil çiziyor.

Bu transferle birlikte Shakhtar Donetsk, uzun yıllardır sürdürdüğü Brezilyalı oyunculara yatırım geleneğini devam ettirmiş oldu.