Beşiktaş'ta sağ beke Aaron Wan-Bissaka!

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş , savunmadaki eksikliği gidermek adına 27 yaşındaki Kongolu sağ bek Aaron Wan-Bissaka ile ilgileniyor. Güçlü fiziği, sert savunma stili ve bire birdeki etkili performansıyla bilinen deneyimli oyuncu, Premier Lig'de uzun süredir istikrarlı bir şekilde forma giyiyor.

Aaron Wan-Bissaka (AFP)

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMESİ VAR

Wan-Bissaka'nın West Ham United ile 2031 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın transferde kiralama formülü veya yüksek bir bonservis bedelini masaya getirmesi gerekecek.