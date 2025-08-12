PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta sağ beke Aaron Wan-Bissaka!

Beşiktaş, sağ bek transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen Aaron Wan-Bissaka için harekete geçtiği iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, savunmadaki eksikliği gidermek adına 27 yaşındaki Kongolu sağ bek Aaron Wan-Bissaka ile ilgileniyor. Güçlü fiziği, sert savunma stili ve bire birdeki etkili performansıyla bilinen deneyimli oyuncu, Premier Lig'de uzun süredir istikrarlı bir şekilde forma giyiyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMESİ VAR
Wan-Bissaka'nın West Ham United ile 2031 yılına kadar devam eden sözleşmesi bulunuyor. Bu nedenle Beşiktaş'ın transferde kiralama formülü veya yüksek bir bonservis bedelini masaya getirmesi gerekecek.

BEŞİKTAŞ'TA SAĞ BEK ÖNCELİĞİ
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kadro yapılanmasına devam eden Beşiktaş, sağ bek transferini kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Wan-Bissaka transferi gerçekleşirse, siyah-beyazlı ekip savunma hattında önemli bir güç kazanmış olacak.

