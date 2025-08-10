Manchester United'da kaleci belirsizliği! Altay Bayındır umutlandırdı

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kaleyi koruyan Andre Onana, sezon öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı Altay Bayındır'a kaptırdı. Onana'nın sahalara dönmesi beklenirken, performansından memnun olunmaması yönetimi yeni bir kaleci arayışına itti.

DONNARUMMA İDDİASI

Kırmızı Şeytanlar'ın adı, Paris Saint-Germain'den ayrılması gündemde olan Gianluigi Donnarumma ile anılıyor. Ancak İtalyan file bekçisinin yüksek maaş talebi, transferin önündeki en büyük engel. Şu an için resmi bir adım atılmış değil.

ALTAY BAYINDIR UMUT VERDİ

Hazırlık maçında Fiorentina ile karşılaşan Manchester United, seri penaltı atışlarına giden mücadeleyi 5-4 kazandı. Altay Bayındır, kurtardığı penaltıyla takımına galibiyeti getirdi. Maç sonrası açıklama yapan milli kaleci, "Çok iyi bir enerjimiz var ve bunu korumak istiyoruz" dedi.

SEZON BAŞINDA KALE KİMİN OLACAK?

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala kalesini kimin koruyacağı belirsizliğini koruyor. Onana'nın dönüşü, Altay'ın yükselen formu ve olası yeni transfer ihtimali arasında yönetim karar aşamasında.