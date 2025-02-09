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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 23. haftada Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 18:11
Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı ilk 11’i belli oldu

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.

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    Galatasaray - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Galatasaray sezonun ilk yarısındaki maçı 5-1 kazanmıştı (AA)Galatasaray sezonun ilk yarısındaki maçı 5-1 kazanmıştı (AA)

    İLK 11'LER

    GALATASARAY: Günay Güvenç, Sanchez, Sallai, Mertens, Sara, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Osimhen, Morata.

    ADANA DEMİRSPOR:

    Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

    CİMBOM HATA İSTEMİYOR

    Bu sezon ligde oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, Adana Demirspor engelini de 3 puanla aşarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

    Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan 22 haftada çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlikle 57 puan toplamayı başardı ve liderlik koltuğunda oturuyor.

    Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)

    4 CEZALI 2 SINIRDA İSİM VAR

    Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı mücadelede 4 futbolcu sarı kart cezalısı. Bu nedenle Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı bu karşılaşmada forma giyemiyor.

    Ayrıca Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün de sınırdaki isimler olarak öne çıkıyor. 2 oyuncu kart görmeleri halinde ÇAYKUR Rizespor deplasmanında görev yapamayacak.

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