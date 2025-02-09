Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor.
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Galatasaray - Adana Demirspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Günay Güvenç, Sanchez, Sallai, Mertens, Sara, Ahmed, Kaan, Jelert, Cuesta, Osimhen, Morata.
ADANA DEMİRSPOR:
CİMBOM HATA İSTEMİYOR
Bu sezon ligde oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, Adana Demirspor engelini de 3 puanla aşarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan 22 haftada çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlikle 57 puan toplamayı başardı ve liderlik koltuğunda oturuyor.
4 CEZALI 2 SINIRDA İSİM VAR
Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı mücadelede 4 futbolcu sarı kart cezalısı. Bu nedenle Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı bu karşılaşmada forma giyemiyor.
Ayrıca Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün de sınırdaki isimler olarak öne çıkıyor. 2 oyuncu kart görmeleri halinde ÇAYKUR Rizespor deplasmanında görev yapamayacak.