Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan 22 haftada çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 beraberlikle 57 puan toplamayı başardı ve liderlik koltuğunda oturuyor.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmeyen Cimbom, Adana Demirspor engelini de 3 puanla aşarak namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)

4 CEZALI 2 SINIRDA İSİM VAR

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı mücadelede 4 futbolcu sarı kart cezalısı. Bu nedenle Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı bu karşılaşmada forma giyemiyor.

Ayrıca Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün de sınırdaki isimler olarak öne çıkıyor. 2 oyuncu kart görmeleri halinde ÇAYKUR Rizespor deplasmanında görev yapamayacak.