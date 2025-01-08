"Bize istediğinizi söyleyin maç öncesi maç sonrası ancak tüm sporcularımıza o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum camiamdan. Fenerbahçe için ortaya koydukları tepkileri, vicdanlarında tartarak vermeleri. Sezon sonuna kadar destek ve sabır. Verip vermemek taraftarın kararı. Taraftar hancı biz yolcu. Hancılar karar verecek. Kendi evlerinde nasıl bir ortam istiyorlar..."

"Samandıra'da futbolcularımız, niye bunu durduramıyorsunuz... Mesut Özil zamanında yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan."

"Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım."

Ali Koç (AA)

TÜRKİYE KUPASI KARARI

""Geçen sezon 17 Mart günü, Trabzonspor ile oynadığımız maçta, hem maç sırasında hem maç sonrasındaki linç girişimi Fenerbahçe için bardağı taşırmıştır. 2 Nisan olağanüstü genel kurul süreci fitilini ateşledi. Alınan kararlar hepimizin malumudur. Üzülerek şahit oldum, camiamızın bir kısmı geçen gün yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söyledi. Bu tarihten itibaren Türk futbolundaki değişimler, camiamızın o günkü duruşunun ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bugün içinde bulunduğumuz durum ilmek ilmek 90'ların sonunda başlamış, malum örgüt döneminde aleni bir şekilde yapılan bir futbol düzenidir."

"Bir günde, 3 tane adımla bu düzen değişmez. Bu herkesin sorunu. Bu ortamı mı reva görüyoruz Türk insanına. Ancak, mücadeleyi biz veriyoruz. İşler değişiyor. Başka hocalar konuşuyor, başka kulüpler topa giriyor."

Herkesin kazanacağını düşündüğü Büyükekşi ve yönetimi, tepki oylarıyla uzaklaştırıldı. Doğal ve organik olarak. 18 sene sonra malum örgütün unsuru olmayan federasyon göreve geldi. Yeni yönetimle birlikte kurullar değişti. Genç hakemlere fırsat verildi. İstenen sonuçlar alınamıyor belki ama bunun en büyük sorunlarından biri de VAR hakemleri.

"TFF, yeni bir model önerdi. Tek tip sözleşme. Bu çok önemli. Ne varsa bildirmek zorundasınız. Beni en çok heyecanlandıran konulardan biri ve başında geliyor. Devletin vergisini kaçıramayacaksınız."

Ali Koç (AA)

"YABANCI VAR'I DESTEKLEMELİYİZ"

"Bize göre muallak da olsa ikinci yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. Fenerbahçe olarak memnuniyetle karşıladık. Muallak kısmı, bir süre dendiği için. Birkaç hafta mı, ikinci yarı mı? Yabancı VAR, tüm maçlarda uygulanmayacaksa desteklemeyiz. En büyük fahiş hatalar Anadolu maçlarında oluyor. Siz geçen sene düşen 4 takım, Büyükekşi gitsin diye imza verenlerdi, tesadüf mü? Tüm maçlarda olmalı yabancı VAR."

"ARTIK İNSANLAR FARKINDALAR"

"Göztepe, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, bugün Şansal Bey'in yazısı, dün Mehmet Arslan'ın yazısı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Galatasaray maçlarından sonraki açıklamaları. İnsanlar farkında, insanlar artık konuşuyor."

FENERBAHÇE'NİN İŞİ Mİ BAHİSLE UĞRAŞMAK?

"Bahis işiyle Fenerbahçe niye bir tek uğraşıyor, mafya, çete, illegal bir sektör. Bir Fenerbahçe'ye mi kaldı bunla uğraşmak? Biz bunları gündeme getirince operasyonlar başladı. Bugün gazetede gördüm, son 2 ayda kamuoyuna mal olmuş 40 ayrı insan illegal bahis reklamı yapıyor diye gözaltına alınmış."

DURSUN ÖZBEK'E YALAN GÖNDERMESİ

"Adil rekabet ortamını engellemek için her şeyi yaparlar. Bugün Fotomaç'ta bir yazı var, biz yabancı hakem istemişiz de Fenerbahçe istememiş, bilmiyorum Galatasaray genel sekreteri bunu gerçekten söyledi mi? 'Benim kavgam Türk futbolu için herkese adaleti getirmektir' Dursun Bey'in sözleri. Türk spor tarihinin en büyük yalanı. Bugün Fotomaç'taki haber de aynı eşdeğerdedir."

"BUNUN ADI ŞİKEDİR"

"Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Bu savcılık. Bu şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!"

"Türkiye Kupası'na katılacağız.. Hocamızın uygun göreceği kadro ile. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız."