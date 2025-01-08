Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacaklarını açıkladı.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacaklarını açıkladı.
İşte Ali Koç'un basın toplantısında öne çıkan sözleri...
"Açık ara seçim kaznarak göreve geldik. Hedeflerimiz çok yalındı. 3 hedefimiz vardı. Nispeten boş tribünlere oynuyorduk. Bu tribünlerde birlik ve beraberliği sağlamak. En kötü durumda olan bizdik. Avrupa'nın en yaşlı takımıydık. Mali bağımsızlığa kavuşmayı sağlamak istedik. Dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonunu geliştirerek sürdürmekti.
3 hedefimizin ikisinde başarılı olsak da geçen sezon futbolda istediğimiz gibi olmadı. Arzu, beklenti daha da arttı. Diğer iki alandaki başarıların karşılığıı olmadığını gördük. Bu anlamda camiamıza hayal kırıklığı yaşattık. En çok biz üzüldük. Mutsuzuz."
KARABORSA AÇIKLAMASI
"Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz."
"RAKİPLERİMİZİN HİÇ Mİ HATASI YOK?"
"Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Özeleştiriden çekinmedik, gocunmadık. İlk geldiğimiz dönemde en ağır eleştirilere, FBTV'de bile müdahale etmedik. Ancak bir soru sormama müsaade edin; son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs vs onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler."
1 PUANA RAĞMEN 5 ŞAMPİYONLUK FARK VAR
"Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hataları, son dönemde suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Hatalar, suçlardan daha fazla cezalandırılıyor. Sadece bizim dönem için söylemiyorum. Medya tarafından irdeleniyor mu bilmiyorum, son 10 senedeki puan tablosunda bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın. Son 5 seneye bakarsanız, onlardan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Ne hikmetse rakamlar, Türk futbolunda gerçekleri anlatmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."
"ŞAMPİYONLUK İÇİN İNANMAK GEREKİR"
"Bu sene oynadığımız bazı maçlarda, geçen sene o kadar gitmemize rağmen son maçta, bırakın resmi maçları bu sene her şey yolundayken Zenit ile oynadığımız özel maçta, hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi tribünlerden. Bir yere kadar anlayışla bu serzenişleri karşılıyoruz. Takdir ediyoruz bir yere kadar. Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Ancak dengeler değişti. Şöyle bir sezonu, futbol maçı olarak düşünün. Takım devreye 2-1 mağlup girmiş, koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek çıkmak mı akıl karı, yoksa protesto edip aşağı çekerek mi? Daha maçın bitmesine 45 dakika var. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz. 10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, çözülmüyor diye görünen sorunlar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar sabrı kalmayan Fenerbahçe taraftarının duygularının öfkeye dönüşmesini sağlamıştır. Anlıyorum, takdir ediyorum dediğim kısmı budur."
"TADIC'E BİLE TEPKİ VAR"
"Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic'e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım."
"FUTBOLCULAR TOP ALMAK İSTEMİYOR"
"Samandıra'da futbolcularımız, niye bunu durduramıyorsunuz... Mesut Özil zamanında yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan."
"BİZ YOLCUYUZ"
"Bize istediğinizi söyleyin maç öncesi maç sonrası ancak tüm sporcularımıza o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum camiamdan. Fenerbahçe için ortaya koydukları tepkileri, vicdanlarında tartarak vermeleri. Sezon sonuna kadar destek ve sabır. Verip vermemek taraftarın kararı. Taraftar hancı biz yolcu. Hancılar karar verecek. Kendi evlerinde nasıl bir ortam istiyorlar..."
TÜRKİYE KUPASI KARARI
""Geçen sezon 17 Mart günü, Trabzonspor ile oynadığımız maçta, hem maç sırasında hem maç sonrasındaki linç girişimi Fenerbahçe için bardağı taşırmıştır. 2 Nisan olağanüstü genel kurul süreci fitilini ateşledi. Alınan kararlar hepimizin malumudur. Üzülerek şahit oldum, camiamızın bir kısmı geçen gün yaptığımız kongrenin boşa gittiğini söyledi. Bu tarihten itibaren Türk futbolundaki değişimler, camiamızın o günkü duruşunun ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Bugün içinde bulunduğumuz durum ilmek ilmek 90'ların sonunda başlamış, malum örgüt döneminde aleni bir şekilde yapılan bir futbol düzenidir."
"Bir günde, 3 tane adımla bu düzen değişmez. Bu herkesin sorunu. Bu ortamı mı reva görüyoruz Türk insanına. Ancak, mücadeleyi biz veriyoruz. İşler değişiyor. Başka hocalar konuşuyor, başka kulüpler topa giriyor."
Herkesin kazanacağını düşündüğü Büyükekşi ve yönetimi, tepki oylarıyla uzaklaştırıldı. Doğal ve organik olarak. 18 sene sonra malum örgütün unsuru olmayan federasyon göreve geldi. Yeni yönetimle birlikte kurullar değişti. Genç hakemlere fırsat verildi. İstenen sonuçlar alınamıyor belki ama bunun en büyük sorunlarından biri de VAR hakemleri.
"TFF, yeni bir model önerdi. Tek tip sözleşme. Bu çok önemli. Ne varsa bildirmek zorundasınız. Beni en çok heyecanlandıran konulardan biri ve başında geliyor. Devletin vergisini kaçıramayacaksınız."
"YABANCI VAR'I DESTEKLEMELİYİZ"
"Bize göre muallak da olsa ikinci yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. Fenerbahçe olarak memnuniyetle karşıladık. Muallak kısmı, bir süre dendiği için. Birkaç hafta mı, ikinci yarı mı? Yabancı VAR, tüm maçlarda uygulanmayacaksa desteklemeyiz. En büyük fahiş hatalar Anadolu maçlarında oluyor. Siz geçen sene düşen 4 takım, Büyükekşi gitsin diye imza verenlerdi, tesadüf mü? Tüm maçlarda olmalı yabancı VAR."
"ARTIK İNSANLAR FARKINDALAR"
"Göztepe, Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, bugün Şansal Bey'in yazısı, dün Mehmet Arslan'ın yazısı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Galatasaray maçlarından sonraki açıklamaları. İnsanlar farkında, insanlar artık konuşuyor."
FENERBAHÇE'NİN İŞİ Mİ BAHİSLE UĞRAŞMAK?
"Bahis işiyle Fenerbahçe niye bir tek uğraşıyor, mafya, çete, illegal bir sektör. Bir Fenerbahçe'ye mi kaldı bunla uğraşmak? Biz bunları gündeme getirince operasyonlar başladı. Bugün gazetede gördüm, son 2 ayda kamuoyuna mal olmuş 40 ayrı insan illegal bahis reklamı yapıyor diye gözaltına alınmış."
DURSUN ÖZBEK'E YALAN GÖNDERMESİ
"Adil rekabet ortamını engellemek için her şeyi yaparlar. Bugün Fotomaç'ta bir yazı var, biz yabancı hakem istemişiz de Fenerbahçe istememiş, bilmiyorum Galatasaray genel sekreteri bunu gerçekten söyledi mi? 'Benim kavgam Türk futbolu için herkese adaleti getirmektir' Dursun Bey'in sözleri. Türk spor tarihinin en büyük yalanı. Bugün Fotomaç'taki haber de aynı eşdeğerdedir."
"BUNUN ADI ŞİKEDİR"
"Sergen'i nasıl bilirsiniz, özü sözü bir, cesur, dürüst, kafasında tilki olmayan biridir. 'Hakemlerden en son şikayet edecek olan takım Galatasaray'dır.' diyor. Şu an bir görevi yok. Yarın bir gün Galatasaray'ın, milli takımın başına geçebilir. Militan seviyeli gazetecilerin ağzına ciklet olacak diye bir sürü insan uzak duruyor. Söylemiş. 'Hakemlere teşekkür etsinler. Göztepe'nin hakkı yendi.' diyor. Ancak daha enteresan bir şey var. 99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. 'Geçen sene Antalyaspor ile Galatasaray'a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya'ya geldi, maçı kazandık. Hakem Galatasaray maçını telafi ettik dedi, ayıp değil mi' diyor. Bu dünyada yer yerinden oynar, küçük çaplı deprem olur. Kim bunu soruşturacak? Bu savcılık. Bu şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!"
"Türkiye Kupası'na katılacağız.. Hocamızın uygun göreceği kadro ile. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız."