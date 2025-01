"Fenerbahçe'nin adı konmayan büyüklüğü, güçlü ve bağımsız karakterinden gelmektedir. Bu karakterimize halel gelmemesi, her derdine kendi deva olan camiamızın dik başını eğmemek için gece gündüz çalıştık. Ezeli rakibimiz karaborsa bilet, yasa dışı bahisten gelen paralara tenezzül ederken, yüz küsür yıllık formaya illegal bahis sitesi ismi koyarken Fenerbahçe kasasına 1 haram lira sokmadık, gurur duyuyoruz."

Ali Koç (AA)

"RAKİPLERİMİZİN HİÇ Mİ HATASI YOK?"

"Bizim de her kulüp gibi hatalarımız oldu. Özeleştiriden çekinmedik, gocunmadık. İlk geldiğimiz dönemde en ağır eleştirilere, FBTV'de bile müdahale etmedik. Ancak bir soru sormama müsaade edin; son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vs vs onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuz bir sezon geçirdik, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4'ünü kazandık, 1'ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler."

1 PUANA RAĞMEN 5 ŞAMPİYONLUK FARK VAR

"Kamuoyu ve basın rakiplerimizin hataları, son dönemde suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Hatalar, suçlardan daha fazla cezalandırılıyor. Sadece bizim dönem için söylemiyorum. Medya tarafından irdeleniyor mu bilmiyorum, son 10 senedeki puan tablosunda bizimle Galatasaray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın. Son 5 seneye bakarsanız, onlardan 5 puan öndeyiz ama yine şampiyonluğumuz yok. Fenerbahçe, son 10 yılda rakamlara bakınca başarısız grafiği yok. Ne hikmetse rakamlar, Türk futbolunda gerçekleri anlatmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN İNANMAK GEREKİR"

"Bu sene oynadığımız bazı maçlarda, geçen sene o kadar gitmemize rağmen son maçta, bırakın resmi maçları bu sene her şey yolundayken Zenit ile oynadığımız özel maçta, hem de 2-1 öndeyken taraftarlarımızın tepkileri yükseldi tribünlerden. Bir yere kadar anlayışla bu serzenişleri karşılıyoruz. Takdir ediyoruz bir yere kadar. Taraftarlarımızın duyguları, beklentileri, inanmaları, destekleri Fenerbahçe'nin her daim saha içinde saha dışında yegane motivasyon kaynağı ve gücüdür. Ancak dengeler değişti. Şöyle bir sezonu, futbol maçı olarak düşünün. Takım devreye 2-1 mağlup girmiş, koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek çıkmak mı akıl karı, yoksa protesto edip aşağı çekerek mi? Daha maçın bitmesine 45 dakika var. Sezonun bitmesine bir yarı ve 1 maç var. Kaç tane örneği var, 8-10 puandan gelip şampiyon olduğumuz. Ancak inanmak gerekir. Bu negatif ortamda başarı gelmez. Fenerbahçe taraftarı isterse önünde kimse duramaz. 10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, çözülmüyor diye görünen sorunlar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar sabrı kalmayan Fenerbahçe taraftarının duygularının öfkeye dönüşmesini sağlamıştır. Anlıyorum, takdir ediyorum dediğim kısmı budur."