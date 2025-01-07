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Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Talisca'dan önce o gelecek! İşte bonservisi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray'ın 8 puan arkasında kalan Kanarya, yapacağı takviyelerle farkı kapatmanın peşinde. Bu doğrultuda ilk olarak Anderson Talisca ile anlaşan sarı lacivertlilerin, Premier Lig'den sürpriz bir ismin transferini daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 09:36
Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi

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    Fenerbahçe'de sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi tüm dünyada ses getirdi. Yaz döneminde camia şampiyonluk hasretinin biteceği konusunda umut doluydu.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    GERİDE KALDI

    Ancak sezonun ilk yarısı biterken bu durum tamamen değişti. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı lacivertlilerde moraller altüst oldu, taraftarın daha şimdiden şampiyonluk ümidi azaldı.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    YÖNETİM DEVREDE

    Ancak yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyordu.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    İMZA AN MESELESİ

    Suudi Arabistan kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinde 5 milyon Euro'ya kadar inildi bilgisine ulaşılmıştı. Yüksek maaş beklentisi olan Brezilyalı futbolcunun transferinde Kanarya'nın, sona yaklaştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    30 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, son teklifini de Al Nassr'a ilettiği bildirildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Arap kulübüyle anlaşma konusunda küçük pürüzleri görüştüğü ifade ediliyor.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    19 MAÇTA 8 GOL

    Yıldız oyuncu, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden Guangzaou'dan, 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2021'den bu yana Arap ekibinde forma giyen Brezilyalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    DIEGO CARLOS SÜRPRİZİ

    Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun önceliğin stopere verilmesini istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    Daha önce Mario Hermoso, Aymeric Laporte ve Kevin Danso isimlerini de gündemine alan Kanarya'nın, Jose Mourinho'nun istediği profile daha yakın olan Diego Carlos ismini listenin ilk sırasına aldığı kaydedildi.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    12 MİLYON EURO

    İngiliz Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin, Brezilyalı stoper için yaklaşık 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

    31 MİLYON EURO ÖDENDİ

    2022 yılında Sevilla'dan 31 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos, bu sezon İngiltere Premier League'de 10 maçta forma giydi.

    Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Talisca’dan önce o gelecek

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