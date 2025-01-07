Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi

YÖNETİM DEVREDE Ancak yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyordu.

İMZA AN MESELESİ Suudi Arabistan kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinde 5 milyon Euro'ya kadar inildi bilgisine ulaşılmıştı. Yüksek maaş beklentisi olan Brezilyalı futbolcunun transferinde Kanarya'nın, sona yaklaştığı gelen haberler arasında yer alıyor.

30 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, son teklifini de Al Nassr'a ilettiği bildirildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Arap kulübüyle anlaşma konusunda küçük pürüzleri görüştüğü ifade ediliyor.

19 MAÇTA 8 GOL



Yıldız oyuncu, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden Guangzaou'dan, 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2021'den bu yana Arap ekibinde forma giyen Brezilyalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.