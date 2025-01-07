Fenerbahçe’den sürpriz transfer: Talisca’dan önce o gelecek! İşte bonservisi

Fenerbahçe'de sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti.
Fenerbahçe'de sezon başında başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" demişti.
Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi tüm dünyada ses getirdi. Yaz döneminde camia şampiyonluk hasretinin biteceği konusunda umut doluydu.
GERİDE KALDI
Ancak sezonun ilk yarısı biterken bu durum tamamen değişti. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan sarı lacivertlilerde moraller altüst oldu, taraftarın daha şimdiden şampiyonluk ümidi azaldı.
YÖNETİM DEVREDE
Ancak yönetim, ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Talisca'nın giymesi bekleniyordu.
İMZA AN MESELESİ
Suudi Arabistan kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservisinde 5 milyon Euro'ya kadar inildi bilgisine ulaşılmıştı. Yüksek maaş beklentisi olan Brezilyalı futbolcunun transferinde Kanarya'nın, sona yaklaştığı gelen haberler arasında yer alıyor.
30 yaşındaki oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, son teklifini de Al Nassr'a ilettiği bildirildi. Brezilyalı yıldızın menajerinin Arap kulübüyle anlaşma konusunda küçük pürüzleri görüştüğü ifade ediliyor.
19 MAÇTA 8 GOL
Yıldız oyuncu, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden Guangzaou'dan, 8 milyon Euro karşılığında Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. 2021'den bu yana Arap ekibinde forma giyen Brezilyalı, bu sezon çıktığı 19 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
DIEGO CARLOS SÜRPRİZİ
Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho'nun önceliğin stopere verilmesini istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile görüşme halinde olduğu belirtildi.
Daha önce Mario Hermoso, Aymeric Laporte ve Kevin Danso isimlerini de gündemine alan Kanarya'nın, Jose Mourinho'nun istediği profile daha yakın olan Diego Carlos ismini listenin ilk sırasına aldığı kaydedildi.
12 MİLYON EURO
İngiliz Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin, Brezilyalı stoper için yaklaşık 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.
31 MİLYON EURO ÖDENDİ
2022 yılında Sevilla'dan 31 milyon Euro'ya Aston Villa'ya transfer olan Diego Carlos, bu sezon İngiltere Premier League'de 10 maçta forma giydi.