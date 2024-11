Denis Draguş’tan transfer sözleri: Sumudica ile çalışmak isterim!

Denis Draguş (AA)

"HAGI'DEN FUTBOL ALFABESİNİ ÖĞRENDİM"

Gheorghe Hagi'nin kendisini santrfor oynattığını belirten Denis Draguş; "Viitorul'da, Avrupa Ligi'nde Vitesse'ye karşı santrfor oynadım. 2 maçta 3gol attım. Sayın Hagi'den ayrıldıktan sonra artık bu pozisyonda oynamadım ancak Marius Șumudică ile tekrar tartışma çıktı. Solda oynamak istiyordum ama o beni santrfor olarak oynamanın benim için çok ama çok iyi olacağına ikna etti. Ve haklıydı.

Orada futbolun alfabesini öğrendim. İşte başladığım yer, geliştiğim yer burası; ilkeleri, taktikleri, her şeyi, harika futbolun ne anlama geldiğini orada öğrendim. Gică Hagi bize her zaman sonuçtan bağımsız olarak her şeyin bir gün sürdüğünü söylerdi. Bunu asla unutmayacağım! Futbolda her şey bir gün sürer ve kazansanız da kaybetseniz de her zaman yeniden başlamak zorunda kalırsınız." diye konuştu.