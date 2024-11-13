Denis Draguş’tan transfer sözleri: Sumudica ile çalışmak isterim!

Denis Draguş (AA)
"DERYA ADINA BELÇİKA'DAYKEN KARAR VERDİK"
Trabzonspor'un Romen futbolcusu Denis Draguş, eşi Vanessa ile birikte Belçika'dayken kızlarına Derya ismini vermeyi planladıklarını ve zaman Türkiye'de oynayacağın bilmediğini söyleyerek sürecin tesadüf olmadığından bahsetti.
Ayrıca kızlarının Türkiye'de çok iyi olduklarından dolayı Gaziantep FK kariyeri sonrasında Süper Lig'de kalma kararını daha kolay verdiğini ifade etti.
Denis Draguş (AA)
"HAGI'DEN FUTBOL ALFABESİNİ ÖĞRENDİM"
Gheorghe Hagi'nin kendisini santrfor oynattığını belirten Denis Draguş; "Viitorul'da, Avrupa Ligi'nde Vitesse'ye karşı santrfor oynadım. 2 maçta 3gol attım. Sayın Hagi'den ayrıldıktan sonra artık bu pozisyonda oynamadım ancak Marius Șumudică ile tekrar tartışma çıktı. Solda oynamak istiyordum ama o beni santrfor olarak oynamanın benim için çok ama çok iyi olacağına ikna etti. Ve haklıydı.
Orada futbolun alfabesini öğrendim. İşte başladığım yer, geliştiğim yer burası; ilkeleri, taktikleri, her şeyi, harika futbolun ne anlama geldiğini orada öğrendim. Gică Hagi bize her zaman sonuçtan bağımsız olarak her şeyin bir gün sürdüğünü söylerdi. Bunu asla unutmayacağım! Futbolda her şey bir gün sürer ve kazansanız da kaybetseniz de her zaman yeniden başlamak zorunda kalırsınız." diye konuştu.
Denis Draguş (AA)
SUMUDICA HAYATIMIN DEĞİŞECEĞİNİ SÖYLEDİ
Gaziantep'e gitme süreci ile ilgili soruyu da yanıtlayan Denis Draguş; "Beni takip ettiğini ve beş dakika sonra beni ekibine alması gerektiğini fark ettiğini söyledi. Beni acilen transfer etmesi gerektiğini! Ve beni gerçekten şaşırtan başka bir şey daha vardı. Yüzüme karşı, koç olarak hayatımın onunla değişeceğini söyledi! O an orada kala kaldım. Evet, bana bunu söyledi."
Denis Draguş (AA)
SUMUDICA İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR
Trabzonspor'da beklenen performansı ortaya koyamayan ve transfer döneminde takımdan ayrılması dahi gündeme gelen yıldız futbolcu, Marius Sumudica ile yeniden çalışmak isteyip istemediği sorusuna; "Elbette bir gün onunla tekrar çalışabilmeyi çok isterim. Yollarımızın bir daha ne zaman kesişeceğini asla bilemezsiniz ama mümkün olduğu kadar yurtdışında oynamak istiyorum. Giderek daha iyi bir seviyede oynamak istiyorum. Başladığım iyi gidişattan vazgeçmek istemiyorum."
Röportajdan öne çıkan bir kısım...