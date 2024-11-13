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Denis Draguş'tan transfer sözleri: Sumudica ile çalışmak isterim!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında üzerinde pek çok kez durduğu ve vurgu yaptığı Denis Draguş'un takımdaki geleceği merak konusu. Romen futbolcunun Ocak ayındaki akıbeti için devre arasına kadar bekleme kararı alan deneyimli teknik adam eğer öğrencisinden istediği gelişimi göremezse ayrılığa sıcak bakıyor. Romen futbolcu da transferine yönelik açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 00:00
Denis Draguş’tan transfer sözleri: Sumudica ile çalışmak isterim!

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında takımın güncel durumu, hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Deneyimli teknik adamın üzerinde en çok durduğu isimlerin başında Denis Draguş geliyordu. Romen futbolcunun bugüne kadar istedikleri seviyeye gelmediğinden bahsetti.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

"SOSYAL MEDYADAN ÇOK ETKİLENİYOR"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Denis Draguş ile ilgili yaptığı açıklamada; "Draguş ile çok kez konuştuk. Mesafe alamadık. Mutsuz olursa, gitmek isterse ve karşı taraf da parasını verirse her futbolcu gidebilir. Bunlar her futbolcu için geçerli. Vazgeçilmez oyuncu yoktur. Draguş'un aidiyet açısından problemi yok. Gitmek isteyen Trabzonspor'un da haklarını verecek. Kalanlar da ait olma duygusunu taşıyacak. 'Burada kalırım, olmazsa giderim. Paramı da alırım' gibi bir şey yok. Burası profesyonel bir kulüp. Draguş iyi çocuk ama sosyal medyadan çok etkileniyor. O konuda daha güçlü olması gerek." dedi.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

"LUCESCU ÇOK BÜYÜK"

Romen basınından Fanatik'e röportaj veren ve Dünya Kupası'na katılmak istediklerini dile getiren Denis Draguş, Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu hakkında övgü dolu sözler kullanarak; "Hepimizin istediği bu. Ve bir kez daha söyleyeceğim. Mircea Lucescu harika bir antrenör değil, çok büyük bir antrenör. Herkes onun bu takımda olmasını istiyordu. Bizle beraber çalışması sadece öğenmemiz anlamına geliyor. Ondan her şeyi öğrenmeliyiz. Bire bir görüşmeler ve soyunma odasına girdiği anda Lucescu'nun öğreteceği ve bizim de öğreneceğimiz şeyler var. Herkes için aynı durum geçerli. Oyunculara, antrenörlere, taraftarlara, gazetecilere ve tüm Romanya futbolu için."

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

"DERYA ADINA BELÇİKA'DAYKEN KARAR VERDİK"

Trabzonspor'un Romen futbolcusu Denis Draguş, eşi Vanessa ile birikte Belçika'dayken kızlarına Derya ismini vermeyi planladıklarını ve zaman Türkiye'de oynayacağın bilmediğini söyleyerek sürecin tesadüf olmadığından bahsetti.

Ayrıca kızlarının Türkiye'de çok iyi olduklarından dolayı Gaziantep FK kariyeri sonrasında Süper Lig'de kalma kararını daha kolay verdiğini ifade etti.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

"HAGI'DEN FUTBOL ALFABESİNİ ÖĞRENDİM"

Gheorghe Hagi'nin kendisini santrfor oynattığını belirten Denis Draguş; "Viitorul'da, Avrupa Ligi'nde Vitesse'ye karşı santrfor oynadım. 2 maçta 3gol attım. Sayın Hagi'den ayrıldıktan sonra artık bu pozisyonda oynamadım ancak Marius Șumudică ile tekrar tartışma çıktı. Solda oynamak istiyordum ama o beni santrfor olarak oynamanın benim için çok ama çok iyi olacağına ikna etti. Ve haklıydı.

Orada futbolun alfabesini öğrendim. İşte başladığım yer, geliştiğim yer burası; ilkeleri, taktikleri, her şeyi, harika futbolun ne anlama geldiğini orada öğrendim. Gică Hagi bize her zaman sonuçtan bağımsız olarak her şeyin bir gün sürdüğünü söylerdi. Bunu asla unutmayacağım! Futbolda her şey bir gün sürer ve kazansanız da kaybetseniz de her zaman yeniden başlamak zorunda kalırsınız." diye konuştu.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

SUMUDICA HAYATIMIN DEĞİŞECEĞİNİ SÖYLEDİ

Gaziantep'e gitme süreci ile ilgili soruyu da yanıtlayan Denis Draguş; "Beni takip ettiğini ve beş dakika sonra beni ekibine alması gerektiğini fark ettiğini söyledi. Beni acilen transfer etmesi gerektiğini! Ve beni gerçekten şaşırtan başka bir şey daha vardı. Yüzüme karşı, koç olarak hayatımın onunla değişeceğini söyledi! O an orada kala kaldım. Evet, bana bunu söyledi."

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

SUMUDICA İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Trabzonspor'da beklenen performansı ortaya koyamayan ve transfer döneminde takımdan ayrılması dahi gündeme gelen yıldız futbolcu, Marius Sumudica ile yeniden çalışmak isteyip istemediği sorusuna; "Elbette bir gün onunla tekrar çalışabilmeyi çok isterim. Yollarımızın bir daha ne zaman kesişeceğini asla bilemezsiniz ama mümkün olduğu kadar yurtdışında oynamak istiyorum. Giderek daha iyi bir seviyede oynamak istiyorum. Başladığım iyi gidişattan vazgeçmek istemiyorum."

Röportajdan öne çıkan bir kısım...

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