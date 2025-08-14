PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’de ordu ile hükümet birbirine girdi! Ben Gvir ve Katz Genelkurmay Başkanını hedef alıyor

İsrail’de Netanyahu’nun Gazze ilhak planına karşı çıkan Ordu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, hükümet ve aşırı sağcı bakanların baskısıyla karşı karşıya. Aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben Gvir ve Israel Katz, Zamir’in görevden alınması için baskı yapıyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria'yı ilhak planlarıyla ordu ile hükümet arasında başlayan kriz devam ediyor. İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze konusunda Netanyahu'ya karşı çıkmış, Savunma Bakanı Israel Katz ise ordu atamalarında tek söz sahibi olmak isterken Zamir'i açıkça hedef almıştı.

AŞIRI SAĞCILAR "GÖREVDEN ALINSIN" DİYOR

Hükümetin aşırı sağcı üyeleri Katz ve Ben Gvir Zamir'in görevden alınabileceğini öne sürdü.

Gazze'yi ele geçirme planlarına şüpheyle yaklaştığını söyleyen Zamir'e yönelik baskı her geçen gün daha da artıyor.

GAZZE'Yİ İLHAK PLANINA KARŞI ÇIKTI KRİZ BAŞLADI

Kimliğinin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililere göre ordunun Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni kontrol altına alma önerisine geçen hafta karşı çıktı. Yetkililer, General Zamir'in yedek askerlerin yorgunluğu ve formsuzluğu, İsrailli rehinelerin hayatlarının riske atılması ve potansiyel olarak askerlere milyonlarca Filistinliyi yönetme görevi verilmesi konusunda endişe duyduğunu belirtti. Hükümetin güvenlik kabinesi ise planı onayladı.

Bu süreçte Katz ile Zamir arasında büyük bir kriz patlak verdi. Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada "7 Ekim olaylarından sonra, denetim altında olmayan bir ordu kalmadı" dedi ve ordunun genelkurmay başkanı üzerindeki yetkisini vurgularken General Zamir'in adını anmadı.

İsrail medyası Zamir ve Katz arasındaki terfi anlaşmazlığını günlerdir yazıyor. Zamir'in aralarında yedi tümen komutanı ve Zırhlı Mühendislik Birlikleri'nin yeni başkanlarının da bulunduğu üst düzey IDF pozisyonlarına yönelik ataması Katz'ın bir numaralı hedefi haline geldi.

Katz, çarşamba günü yaptığı açıklamada Zamir'in atamalarını "prosedürleri değiştirmeye yönelik bir girişim" olarak gördüğünü belirtti ve duyurularının askeri yetkililere "zarar verdiğini" söyledi.

Zamir'in, Netanyahu hükümetine karşı çıkan eski yetkililer ve diğer dış danışmanlarla istişare ettiğine dair haberlere de değinen Katz, "ortalığı karıştırmaya" niyetli olduklarını söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de çarşamba günü Zamir'i hedef aldı. Ben-Gvir yaptığı açıklamada, eğer dışarıdaki danışmanları dinlemeye devam ederse General Zamir'in "kovulması gerektiğini" söyledi.

