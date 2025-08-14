PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Donald Trump Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ne teklif edecek? İngiliz gazetesi The Telegraph Trump’ın gizli teklifini yazdı. Trump, ise çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Putin'in cuma günü yapılacak toplantıda Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde "ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi. İşte Trump’ı Putin’e teklifi…

Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Alaska'da yapacağı görüşmeden önce Trump'ın Putin'e teklifi ortaya çıktı.

Putin ve Trump, ReutersPutin ve Trump, Reuters

TRUMP'TAN PUTİN'E MİNERAL TEKLİFİ

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre Trump Putin'e barış karşılığında nadir toprak minerallerine erişim hakkı sunmaya hazırlanıyor.

Trump'ın cuma günü Rus mevkidaşıyla yapacağı ve merakla beklenen görüşmeye Putin'e para kazandıracak bir dizi fırsatla katılacak. Öneriler arasında Putin'e, Ukrayna topraklarındaki nadir toprak minerallerine erişim hakkı verilmesi de yer alıyor.

The Telegraph, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Telegraph, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ALASKA ÖNCESİ TEHDİT ETTİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump'ın Putin ile Anchorage'da yapacağı görüşme öncesinde kendisine bilgi veren yönetim yetkilileri arasında olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Bessent, ABD'nin ateşkes anlaşmasını hızlandırmak için Rusya ile yapabileceği ekonomik uzlaşmaları araştırıyor.

Trump, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Putin'in cuma günü yapılacak toplantıda Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde "ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

Trump ve Putin, AFPTrump ve Putin, AFP

ALASKA'DAN SONRA ÜÇLÜ ZİRVE

ABD lideri ayrıca Alaska'da Putin ile baş başa yapacakları görüşmenin ardından bu kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılımıyla hemen ikinci bir görüşme yapma niyetini açıkladı.

Trump, "İlki yolunda giderse, hemen ikincisini yapacağız. Bunu hemen yapmak istiyorum ve eğer isterlerse Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve ben de orada olmak üzere, kısa bir ikinci görüşme yapacağız." dedi.

ABD Başkanı, Alaska toplantısı öncesinde bir dizi telefon görüşmesi kapsamında Zelenskiy ve aralarında Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron ve Friedrich Merz'in de bulunduğu diğer Avrupalı liderlerle sanal bir zirveye katılmıştı.

Görüşmelerin ardından konuşan Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantilerini desteklediğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik garantileri olmalı" dedi.

Trumptan Putin ile Alaskada buluşmadan önce Zelenskiyle görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantıTrumptan Putin ile Alaskada buluşmadan önce Zelenskiyle görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı

