Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Alaska'da yapacağı görüşmeden önce Trump'ın Putin'e teklifi ortaya çıktı.
TRUMP'TAN PUTİN'E MİNERAL TEKLİFİ
İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre Trump Putin'e barış karşılığında nadir toprak minerallerine erişim hakkı sunmaya hazırlanıyor.
Trump'ın cuma günü Rus mevkidaşıyla yapacağı ve merakla beklenen görüşmeye Putin'e para kazandıracak bir dizi fırsatla katılacak. Öneriler arasında Putin'e, Ukrayna topraklarındaki nadir toprak minerallerine erişim hakkı verilmesi de yer alıyor.
ALASKA ÖNCESİ TEHDİT ETTİ
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Trump'ın Putin ile Anchorage'da yapacağı görüşme öncesinde kendisine bilgi veren yönetim yetkilileri arasında olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Bessent, ABD'nin ateşkes anlaşmasını hızlandırmak için Rusya ile yapabileceği ekonomik uzlaşmaları araştırıyor.
Trump, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Putin'in cuma günü yapılacak toplantıda Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde "ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağını söyledi.