Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı

Trump ve Putin, AFP

ALASKA'DAN SONRA ÜÇLÜ ZİRVE

ABD lideri ayrıca Alaska'da Putin ile baş başa yapacakları görüşmenin ardından bu kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılımıyla hemen ikinci bir görüşme yapma niyetini açıkladı.

Trump, "İlki yolunda giderse, hemen ikincisini yapacağız. Bunu hemen yapmak istiyorum ve eğer isterlerse Başkan Putin, Başkan Zelenskiy ve ben de orada olmak üzere, kısa bir ikinci görüşme yapacağız." dedi.

ABD Başkanı, Alaska toplantısı öncesinde bir dizi telefon görüşmesi kapsamında Zelenskiy ve aralarında Sir Keir Starmer, Emmanuel Macron ve Friedrich Merz'in de bulunduğu diğer Avrupalı liderlerle sanal bir zirveye katılmıştı.

Görüşmelerin ardından konuşan Zelenskiy, Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantilerini desteklediğini söyledi. Almanya Başbakanı Merz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Güvenlik garantileri olmalı" dedi.