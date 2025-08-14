Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.

Putin, 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satılan Alaska 'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.

Bu, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de Haziran 2021'de görüşmesinden bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.

2021'DEN BU YANA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Putin ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

İKİNCİ DÖNEM İLK BULUŞMA

Bu zirve aynı zamanda Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak. Trump'ın ilk başkanlık döneminde altı kez yüz yüze görüştüler; sonuncusu 28 Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında gerçekleşti. Putin'in ABD'ye son ziyareti ise 2015 yılında New York'ta BM etkinliklerine katılmak üzere gerçekleşmişti.

ALASKA'DA UKRAYNA ZİRVESİ

ABD medyasına göre zirve, Alaska, Anchorage'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin ortak üssü olan Joint Base Elmendorf-Richardson'da gerçekleştirilecek. Tarafların, Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulma seçeneklerinin yanı sıra ikili ilişkiler konularını da görüşmeleri bekleniyor.