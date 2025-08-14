PODCAST CANLI YAYIN

Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Alaska'daki görüşmesinin saat 22.30'da yapılacağını duyurdu. Bu, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de Haziran 2021'de görüşmesinden bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak. Trump ve Putin, ABD başkanının ikinci döneminde ise ilk kez bir araya gelecek.

Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk

Kremlin, Trump ile Putin'in yarın Alaska'daki görüşmesinin saat 22.30'da yapılacağını duyurdu.

Trump-Putin görüşmesi için saat verildi

KREMLİN SAATİ DUYURDU

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.



2021'DEN BU YANA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Bu, Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre'de Haziran 2021'de görüşmesinden bu yana iki ülke liderleri arasında gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacak.

ALASKA'YI ZİYARET EDEN İLK RUS LİDER

Putin, 1867 yılında 7,2 milyon dolara ABD'ye satılan Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak.



İKİNCİ DÖNEM İLK BULUŞMA

Bu zirve aynı zamanda Trump'ın Ocak 2025'te Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Putin ile yapacağı ilk görüşme olacak. Trump'ın ilk başkanlık döneminde altı kez yüz yüze görüştüler; sonuncusu 28 Haziran 2019'da Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi sırasında gerçekleşti. Putin'in ABD'ye son ziyareti ise 2015 yılında New York'ta BM etkinliklerine katılmak üzere gerçekleşmişti.

ALASKA'DA UKRAYNA ZİRVESİ

ABD medyasına göre zirve, Alaska, Anchorage'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin ortak üssü olan Joint Base Elmendorf-Richardson'da gerçekleştirilecek. Tarafların, Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulma seçeneklerinin yanı sıra ikili ilişkiler konularını da görüşmeleri bekleniyor.



WITKOFF İLE ANLAŞTILAR

Taraflar, ABD başkanlık elçisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından liderler arasında bir görüşme düzenlenmesi konusunda anlaştılar. Witkoff, Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edildi.

Ukrayna barış anlaşması için belirlediği son tarih olan 8 Ağustos'ta Trump, Putin ile bir hafta içinde Alaska'da görüşmeyi umduğunu söylemişti. Tarih ve mekan daha sonra Rusya başkanlık danışmanı Yuri Uşakov tarafından doğrulanmıştı.

Uşakov, Rus ve ABD başkanlarının Ukrayna krizine kalıcı bir çözüm bulmak için seçenekleri görüşmeye odaklanacaklarını söyledi. Kremlin, iki liderin Alaska'daki görüşmelerinin ardından Rusya topraklarında bir araya gelmesini bekliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 11 Ağustos'ta Washington'ın Trump'ın gelecekte Rusya'ya olası bir ziyaretini dışlamadığını doğruladı.

Trump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktıTrump kartları açtı! Alaska’da Putin’e yapacağı teklif ortaya çıktı

