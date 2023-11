Son dakika: MHK’dan yeni dönem! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

"FUTBOL GELİŞİM PROJESİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜ İMZALADIK" Futbolda tarih yazmak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çok önemli bir iş birliğine gittiklerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "Futbol gelişim projesi iş birliği protokolünü imzaladık. Çocuklarımızın futbolla erken yaşlarda tanışmasını istiyoruz. Bir çocuğun tam donanımlı bir futbolcu olabilmesi için akademi eğitimine 6-9 yaşlarında başlaması gerekiyor. Bu işbirliği ile ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, ortaokullarda beden eğitimi öğretmenlerine eğitimler vereceğiz. Böylece toplamda 6-13 yaş arası 200 bin çocuğumuza ulaşmış olacağız. Yine aynı şekilde spor liselerinin içinde futbol bölümü açılması için çalışıyoruz. Yani aslında uluslararası arenada şampiyonluk kazanacak milli takımlarımızın temelini atıyoruz. Futbolda ne yazık ki gündem sürekli olumsuz anlamda değişiyor, değiştiriliyor. Bakın, milli takımlarımızın son zamanda elde ettiği başarılar tüm Türkiye'de büyük bir sinerji oluşturdu. Herkesin göğsünü kabarttı. Tüm dünyada ise büyük bir yankı buldu. Şöyle kendi içimizde bir değerlendirme yapalım. Şu anda milli takımımız, EURO 2024 eleme grubunda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son 2 dünya kupasında ilk 3'e giren Hırvatistan'ı deplasmanda tarihinde ilk defa yendi. Konya'da Letonya ile karşılaşmasını 4 golle taçlandırdı ve Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa eleme gruplarından lider olarak çıkmak için son maçımıza, Galler'e gidiyoruz. Yine, milli takımımız son dönemdeki başarılı performansını dünya sıralamasına yansıttı. FIFA tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 4 basamak yükselerek 38. sıraya çıktı. Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaştı. Ekim 2019'dan sonra ilk kez 4 sıra gibi bir yükseliş kaydetti. Ekim ayı sıralamasının İlk 53 basamağında yer alan takımlar arasında En çok puan toplayan ülke oldu. Milli takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde ise, B Ligi'ne yükseldi. Hedefimiz, hak ettiğimiz yer olan A ligine girebilmek" cümlelerine yer verdi. "EURO 2024'TE EFSANELER YAZARAK HER MAÇA DAMGA VURACAĞINA İNANCIMIZ TAM" 2 Aralık'ta Hamburg'da 2024 Avrupa Şampiyonası için grup kuralarının çekileceğini ve bu durumdan dolayı çok heyecanlı olduklarını belirten TFF Başkanı, "Tüm bu süreçlerin sonunda, 21 yıl önce çıktığımız Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz. Burada şunu da söylemek isterim; Hırvatistan ve Letonya maçlarının kazanılmasında teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın önemli bir rolü oldu. Kısa sürede millilerimizle yakın bir bağ kurdu. Ortaya koyduğu futbol anlayışı da eklendiğinde üst üste kazandığımız maçlarla sonuçlandı. Teknik direktörümüz şu anda Madrid'de. Oradaki milli takım oyuncularımız Arda ve Çağlar'la görüşecek. Maçlarını takip edecek. Teknik direktörümüzün oyuncularımızla bu samimiyet ve yakınlıkta olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Toparlayacak olursak; Avrupa'nın en genç milli takımı olan takımıyız. Bunun yanı sıra çok yetenekli ve taşıdıkları milli formanın değerini bilen futbolcularımız var. İyi bir futbol ortaya koyarak kazanmaya odaklı bir teknik direktörümüz var. Milli takımımızın EURO 2024'te efsaneler yazarak her maça damga vuracağına inancımız tam. İnşallah yarım kalan hesabı tamamlayıp dönecekler" ifadelerini kullandı.





"AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NI DÜZENLEMEYE HER ANLAMDA HAZIR DURUMDAYIZ"

Her fırsatta Türkiye Kadın Futbol Takımı'na önem ve destek verdiklerini de vurgulayan Başkan Büyükekşi, "Gösterdiğimiz bu çabanın karşılığını görmeye başlamaktan ziyadesiyle mutluyuz. Kadın A Milli Takımımız Uluslar C Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kazandı. Son 2 maç kala Uluslar B Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Kadın Milli Takımımızın gösterdiği bu başarı UEFA'nın ilgili tüm mecralarında haber oldu. Ayrıca, Elazığ'da başlayan seyirci rekoru Çorum şehir stadyumunda yeniden kırıldı. 12 bin 130 taraftarımız tribünleri Türk bayraklarıyla doldurdu. Türkiye 2008'den bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için büyük bir uğraş verdi. Bu yıl, EURO 2032'yi İtalya ile ortaklaşa düzenleme yetkisini aldık. Bize nasip oldu. Bir hayali gerçekleştirdik. Döktüğümüz tere, verdiğimiz emeklere değdi. Tarihimizde ilk kez dünyanın, en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Bunu cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Bizim için ayrı gurur kaynağı oldu. Modern statlarımız, güçlü altyapımız, ulaşım ağımız, konaklama çeşitliliğimizle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız. Eşsiz doğamız, köklü ve zengin tarihimiz ve halkımızın futbola olan sevgi ve ilgisiyle bu şampiyonayı başarıyla gerçekleştireceğiz. EURO 2032'ye ev sahipliği yapmak ülkemize sportif açıdan büyük katkılar yapacak. Ama aynı zamanda ekonomik ve kültürel olarak da büyük kazanımlar sağlayacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacak. 2026'ya kadar ev sahibi ülkelerde aday şehirler kesinleştirilecek. Eleme grubu ve final turnuvası kuralarının nerede düzenleneceği belirlenecek. Açılış ve final maçlarının Nerede oynanacağı karara bağlanacak. İki ülke federasyonları olarak yapacağımız toplantıların ardından maçların ülkelerimizde oynanacağı 5'er şehri belirleyeceğiz. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10 tanesi, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. 2032 Avrupa Şampiyonası için geçtiğimiz hafta aldığımız kararla İlgili 5 bakanlığımızla birlikte ortak bir koordinasyon kurulu oluşturuyoruz. 2032 şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Türk futboluna istikrarlı ve sürdürülebilir başarılar getirmek için ant içtik. Karşımıza çıkan sorunları aşmaya, Çözülemez denilen konuları tek tek çözmeye kararlıyız. Futbolumuzun marka değerini artırmak için tüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.