Son dakika: MHK’dan yeni dönem! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı

Toplantıya Başkan Vekilleri İbrahim Burkay ve Yalçın Orhan da katıldı. 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'ün, bizim için ayrı bir önemi daha var. Hem 100 yıllık hizmetlerin ve emeklerin sembolü hem de 'Futbolun Yeni 100'ü' vizyonumuzun başlangıcı. İşte bu sebeple, yüzde yüz adil, yüzde yüz şeffaf, yüzde yüz tarafsız yönetim anlayışımızı yineliyoruz. TFF olarak, bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek, kronikleşmiş problemlerin üstesinden birlikte gelebilmek adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Lakin, son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince, ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca ve bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçlara taşıma riskini görünce, ilk günden bu yana söylediğimiz, şeffaf, sorumlu ve açık bir iletişim anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bir sizlerle buluşacağız. Bu ilk toplantıyı bir başlama vuruşu olarak görün. Bu toplantının sonunda herhangi bir soru almayacağız ama son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyu ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.



"KULÜPLERİN KARAR VERME MEKANİZMALARINA DAHİL OLMALARINI İSTİYORUZ"

Türk futbolunun marka değerini artırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktaran Büyükekşi, "Türk futbolunun değerini aşağı çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Bu konuların başında hakem atamaları geliyor. Bu konuda strateji plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edilen devrim niteliğinde bir adım atacağız ve Avrupa'da başta Almanya'da olmak üzere uygulaması olan ve kulüplerimizin de süreçlerin önemli bir parçası olduğu MHK'da yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli paydaşı olan kulüplerimiz ile işbirliği içinde olarak, kulüplerin karar verme mekanizmalarına dahil olmalarını istiyoruz. Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları ile ilgili konulardaki tartışmaları da sonlandıracaktır. Ayrıca yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şekilde verilmesini sağlayacağız. Diğer taraftan, hakemlerin performanslarını hassasiyet ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performans değerlendirmelerinin dikkate alınacağından şüpheniz olmasın" diye konuştu.