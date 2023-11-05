Galatasaray sezon başında da gündeme gelen Danimarkalı yıldız Hojberg’in peşinde!

Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibinin istediği yıldız oyuncudan en az 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Ndombele ve Nelsson için Tottenham ile görüşmelere başlayacak Galatasaray yeni bir transfer için harekete geçecek. Londra ekibinin gözden çıkardığı Danimarkalı 8 numara Pierre-Emile Hojberg'i transfer etmek isteyen Cimbom, Tottenham ile sıkı bir pazarlığa girişecek.

Yaz transfer sezonunda da gündeme gelen 28 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin Ocak'ta sonuçlandırılması bekleniyor. Bu sezon Tottenham formasıyla 9 karşılaşmada görev alan ancak sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan Hojberg'in de takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.