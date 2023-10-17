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Türkiye'yi Euro 2024'e taşıyan Vincenzo Montella'dan örnek davranış: Hırvatistan maçı sonrası teklif edilen primi geri çevirdi

TAKVİM, Hırvatistan zaferi sonrası TFF Yönetimi ve teknik direktör Vincenzo Montella arasında geçen çarpıcı diyaloğun ayrıntılarına ulaştı. İtalyan hocanın, TFF’ye “Kuntz’un da emeği var... Bana prim vermenize gerek yok. Primi futbolculara dağıtın” dediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:03
Türkiye’yi Euro 2024’e taşıyan Vincenzo Montella’dan örnek davranış: Hırvatistan maçı sonrası teklif edilen primi geri çevirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 18 günde Euro 2024 bilet aldı. İtalyan teknik adam ile ilgili detaya ise TAKVİM ulaştı. Hırvatistan deplasmanında 1-0 kazanılan maç sonrası TFF Yönetimi, Montella'ya Euro 2024'e katılım için prim teklif etti.

Tecrübeli çalıştırıcının ise teklif sonrası TFF Yönetime'ne teşekkür ettiği ancak primi geri çevirdiği öğrenildi. İtalyan hocanın TFF'ye, "Bu kadronun başarısında Stefan Kuntz'un da emeği var. Ayrıca başarıda büyük pay sahibi olan futbolcular. Prim istemiyorum. Futbolcularımı prim verilmesi daha doğru olur" dediği öğrenildi.

BÜYÜK GURUR YAŞIYORUM
Vincenzo Montella, Türkiye'yi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. İtalyan teknik adam, "Tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine 1954 yılında İtalyan teknik adam Sandro Puppo yönetiminde katılan Türkiye Milli Futbol Takımı'nı, Avrupa Şampiyonası finallerine götüren ilk yabancı teknik direktör olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.



GOL FESTİVALİYLE ŞAMPİYONAYA
Türk Milli Takımı'nın Letonya galibiyeti dış basında da geniş yer buldu. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi "Montella, Türkiye Avrupa Şampiyonası'na uçuyor" başlığını kullandığı haberinde, "Vincenzo Montella, Türkiye ile çıktığı iki maçta idol haline geldi. Montella'nın milli takımı, Almanya'daki finallerde 7 milyon Türk'ün desteğini arkasında sayabilir" ifadeleri yer aldı. La Gazzetta dello Sport ise "Montella'nın Türkiye'si iyi başladı, çok çabaladı, son bölümde şov yaptı. Türkiye, maçın son düdüğüyle kutlama yaptı" yorumunda bulundu. Alman Spiegel dergisinin haberinde "Türkiye, gol festivaliyle (şampiyonaya) katılmaya hak kazandı" ifadesi kullanıldı.



EN GOLCÜ 5. OYUNCU
Letonya maçının 75. dakikasında oyuna giren ve iki kez fileleri havalandıran Cenk Tosun, adını tarihe yazdırıyor. Tecrübeli golcü, A Milli Takım formasıyla 20 gole ulaşarak Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci'yi geçerek Milli Takım tarihinin en golcü 5. oyuncusu oldu.



1. TORBAYA GÖZ KIRPTIK
6. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milliler, EURO 2024 kurasında şu anlık hangi torbada yer alacağı belli oldu. Buna göre Milliler, 1. torbada yer alacak ancak kalan maçlarda alınacak diğer sonuçlara göre Macaristan ve İngiltere'nin Ay-Yıldızlı ekibi geçme ihtimali bulunuyor. Ancak şu kesin; Türkiye, eleme grubunu 1. sırada bitirirse, EURO 2024 kurasına kesin olarak 1. torba veya 2. torbada girecek.



TARİHE GEÇTİ
Euro 2024'e katılma hakkı kazanan Milli Takımımız'da, Vincenzo Montella takımımızı Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör oldu.

İLKLERİ YAŞADIK!
Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın geçmesiyle birlikte ilkleri yaşadık. Hırvatistan'a karşı deplasmanda ilk galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar, Letonya'yı ise evinde ilk kez mağlup etti. A Milli Takım, Vincenzo Montella idaresinde 18 günde oynadığı 2 maçı da kazandı ve EURO 2024 biletini cebini koydu.



KUNTZ'TAN TEBRİK
A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek Almanya'da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmayı garantileyen Ay-Yıldızlı takımı tebrik eden bir paylaşım yaptı. Alman hoca, "Tebrik ederim! Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı

13 GOL, 11 FARKLI OYUNCUDAN
Euro 2024 elemelerinde attığımız 13 gol, 11 farklı oyuncudan geldi. Golleri Kerem Aktürkoğlu (2), Cenk Tosun (2), Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakçı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün attı.

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