İyilik meleği! Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond’un bilinmeyen yönü ortaya çıktı

Yıldız futbolcu, her gol attığında veya asist yaptığında, Right to Play adlı yardım kuruluşuna bin sterlin (yaklaşık 20 bin TL) bağışta bulunuyor. Redmond ayrıca Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan uluslararası organizasyonun da elçisi. Hayır kurumunun gençlerle yaptığı çalışmaları ilk elden görmek için Gana'ya bir geziye giden Redmond, İstanbul'daki Afrikalıların da yakın dostu.