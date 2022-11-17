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    İyilik meleği! Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond’un bilinmeyen yönü ortaya çıktı

    Beşiktaş’ın sezon başında Southampton’dan transfer ettiği Nathan Redmond’un hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. İngiliz futbolcunun attığı her golle beraber yardım kuruluşlarına destek verdiği öğrenildi.

    İyilik meleği

    Beşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kadrosuna kattığı Jamika asıllı İngiliz yıldız Nathan Redmond'un bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.



    Yıldız futbolcu, her gol attığında veya asist yaptığında, Right to Play adlı yardım kuruluşuna bin sterlin (yaklaşık 20 bin TL) bağışta bulunuyor. Redmond ayrıca Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki milyonlarca engelli çocuğu korumak, eğitmek ve güçlendirmek için sporu kullanan uluslararası organizasyonun da elçisi. Hayır kurumunun gençlerle yaptığı çalışmaları ilk elden görmek için Gana'ya bir geziye giden Redmond, İstanbul'daki Afrikalıların da yakın dostu.



    Her fırsatta onlarla bir araya gelen Redmond yardım ediyor ve de sorunlarını dinliyor. Bunlar yapılırken de kimsenin yardımlar konusunda basını toplamaması için özel bir çaba gösterilmesi dikkati çekiyor.



        9 MAÇTA OYNADI
        Beşiktaş'la 9 maçta forma şansı bulan Redmond 1 gol, 2 asistle oynadı. Beşiktaş, 28 yaşındaki yıldızın performansından eğer memnun kalırsa oyuncunun sözleşmesi de uzatılacak.

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        Haberler Spor İyilik meleği! Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond’un bilinmeyen yönü ortaya çıktı
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