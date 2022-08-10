Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hamsik'in yokluğunda orta sahada servis görevi Abdülkadir Ömür ile Bakasetas’a verildi

    Abdullah Avcı dün oyuncularıyla toplantı yaptı. Trabzonspor’da Hamsik’in yokluğunda orta sahada servis görevi Abdülkadir Ömür ile Bakasetas’a verildi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Hamsik’in görevi paylaşılacak

    Trabzonspor'da Hamsik'in yokluğunda orta sahadaki top dağıtma görevi Abdülkadir ve Bakasetas arasında bölüşülecek. Abdullah Avcı iki oyuncuyla da görüşüp oyunu yönetme konusunda daha fazla sorumluluk almalarını istedi. Oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı'nın takımın yorucu ve uzun bir maratona girdiğini ve bu süre içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, "Her oyuncunun kendisinin potansiyelinden daha fazlasını göstermesi gerekiyor. Geçen sezon biz bu sayede şampiyon olduk. Bu sezon daha iyisini yapacağımıza inanıyorum" dedi. Avcı, orta saha oyuncularından topa sahip olma aksiyonları üzerine daha fazla sorumluluk almasını da istedi.



    BARDHİ İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
    Trabzonspor sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Bordo-Mavililer, Levante forması giyen orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi transfer etmek için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ilk etapta Trabzonspor'dan daha yüksek rakamlar talep etse de yapılan görüşmeler sonucunda transferin bitme aşamasına yakın olduğu belirtildi. Bardhi, hem merkez orta saha hem de ofansif orta saha oynayabiliyor. 26 yaşındaki Makedon oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde netleşme ihtimali oldukça yüksek.



    DJANINY KALSIN!
    Bir Katar ligi ekibinden teklif alan Djaniny Semedo için teknik direktör Abdullah Avcı, takımda tutulması yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın bu görüşünün ardından yönetim Yeşil Burun Adalı oyuncunun takımda kalma şansı yükseldi. Djaniny, geçen sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahibi oyunculardan birisi idi.



        ŞOK EDEN SAMUEL İDDİASI
        Bright Osayi Samuel'in Ümraniyespor önünde yedek kulübesinde oturması şaşkınlık yaratmıştı. Nijeryalı yıldızın sakat olduğu için oynatılmadığı belirtilse de alınan kararın perde arkasında çok farklı bir neden olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Osayi, İngiltere'den çok ciddi bir transfer teklifi geldiği için oynatılmadı. Nijeryalı futbolcunun Instagram'daki Sarı- Lacivert formalı profil fotoğrafını ve bilgi kısmındaki Fenerbahçe yazısı kaldırması da ayrılık sinyali olarak yorumlanıyor.



        BİZ ARTIK HER YERDEYİZ!
        Erden timur, futbolda adaletin sağlanması için çalışacaklarını belirterek, "Manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına hiçbir şekilde müsade etmeyeceğiz." dedi. Timur, " İki günde şunları gördük, yayıncının pozisyon tekrarından, pozisyonu yakın tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti ortaya çıkaracağız. Bundan sonra adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni yılmadan yapacağız. Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da sadece kendimiz için değil. Bizim bu futbolu başka yere götürmemiz lazım" açıklamasını yaptı.



        MERTENS JUVE'YE GİTMEDİ BİZİ BEKLEDİ
        Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur önemli açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Dries Mertens'in Juventus'un teklifini geri çevirdiğini de söyleyen Timur, "Mertens, 6 gün bizi bekledi. Juventus'tan 5 milyon avroluk net teklif vardı. Orada Napoli- Juventus karşıtlığı vardı. Kariyerini orada bitirmek istemedi. Juventus dışında da çok büyük kulüplerden de teklifler vardı. Mertens tam 6 gün bizi bekledi. Torreira için 25 gün uğraştık Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyordu. Arsenal ilk 18 milyon avro ile başladı. En aşağı 15'e düşmüştü. 15 gün hiç düşmedi. Bazen sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi sabır yok. Sonunda işlerin başka bir noktaya geleceğini söylüyordum" ifadesini kullandı. Adı Sevilla ile anılan 23 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a teklif olduğunu aktaran Timur, "Nelsson'un kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson benimle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum. dedi''ifadelerini kullandı.



            FLORYA'DA NEŞELİ GÜNLER
            Galatasaray'da yüzler gülüyor... Sezona zorlu Antalyaspor deplasmanında son dakikada gelen golle alınan 1-0'lık galibiyetle başlayan Sarı- Kırmızılılar'da yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın da takımla çalışmalara başlaması keyifleri adeta katladı. İki transferin de ilk idmanlarındaki neşeli ve sıcak tavırları herkesin alkışını topladı. Hem lucas Torreira hem de Dries Mertens'in teknik direktör Okan Buruk'la kısa sürede kaynaştığı da gözlendi. Tecrübeli teknik adamın fiziki açıdan takımın gerisinde oldukları için her iki futbolcuyu da hafta sonu yapılacak Giresunspor maçında oynatmayı düşünmediği öğrenildi. Buruk'un Torreira ve Mertens'i karşılaşma kadrosuna alacağı ve skorun durumuna göre ilerleyen dakikalarda görev verebileceği ifade edildi.



            VAR MI ZAJC GİBİSİ
            F.Bahçe'de Ümraniye maçında oyuna sonradan gören ve ortaya koyduğu performansla bir kez daha beğeni toplayan Miha Zajc'ın 11'de başlamaması eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun 2. yarısında gösterdiği performansta başrol isimlerden birisi olan Sloven orta saha Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Slovacko maçında da çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Futbol otoriteleri ve taraftarlar Zajc'ın daha fazla 11'de forma giymesinden yana tavır ortaya koydular. Zajc, Ümraniye maçında beraberliği getiren golde yaptığı hareketle takımının 1 puan almasını sağlamıştı.



            FENERBAHÇE ARA VERMEDİ
            Fenerbahçe Slovacko maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon ile yetindi. Diğer oyuncular yaklaşık 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Sarı- Lacivertliler, Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayacak.



                BJELİCA YENİDEN F.BAHÇE'DE
                Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, daha önce sarı-lacivertli formayı terleten Sırp forvet Nemanja Bjelica ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sırp oyuncu 2013-2015 yılları arasında da Sarı-Lacivertli formayı giymişti.



                EVERTON ONANA'YI KADROSUNA KATTI
                Premier Lig takımlarından Everton, Lille'den 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Belçikalı futbolcu Amadou Onana, Lille'den açıklanmayan bir ücret karşılığında Everton için imza attı ve Haziran 2027'nin sonuna kadar beş yıllık bir sözleşmeyi kabul etti." ifadelerine yer verildi.

                BAŞAKŞEHİR ZULJ İLE YOLLARINI AYIRDI
                Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de Avusturyalıı oyuncu Peter Zulj ile yollar ayrıldı.Turuncu -Lacivertli ekipten yapılan açıklamada" Futbolcumuz Peter Zulj'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Zulj'a bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

                GİRESUN 5 OYUNCU ALACAK
                Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, takıma 5 oyuncu daha transfer edeceklerini söyledi. Başkan Karaahmet, "Takımı daha güçlü hale getireceğiz" dedi.

                İMZAYI ATTI KİRALANDI
                Galatasaray gelecek vaad eden kalecisi Batuhan Şen'in sözleşmesini 3 yıl uzattı. Genç file bekçisi ardından da Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmadığı öğrenildi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Muhteşem açılış!
                Haberler Spor Hamsik'in yokluğunda orta sahada servis görevi Abdülkadir Ömür ile Bakasetas’a verildi
                    SON DAKİKA