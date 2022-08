Hamsik'in yokluğunda orta sahada servis görevi Abdülkadir Ömür ile Bakasetas’a verildi

BİZ ARTIK HER YERDEYİZ!

Erden timur, futbolda adaletin sağlanması için çalışacaklarını belirterek, "Manipülatif eylemlerle insanların kandırılmasına hiçbir şekilde müsade etmeyeceğiz." dedi. Timur, " İki günde şunları gördük, yayıncının pozisyon tekrarından, pozisyonu yakın tekrar sayısına kadar hepsinde adaleti ortaya çıkaracağız. Bundan sonra adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için üzerimize düşeni yılmadan yapacağız. Her zerrede biz olacağız. Gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da sadece kendimiz için değil. Bizim bu futbolu başka yere götürmemiz lazım" açıklamasını yaptı.