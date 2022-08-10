Hamsik'in yokluğunda orta sahada servis görevi Abdülkadir Ömür ile Bakasetas’a verildi

Trabzonspor'da Hamsik'in yokluğunda orta sahadaki top dağıtma görevi Abdülkadir ve Bakasetas arasında bölüşülecek. Abdullah Avcı iki oyuncuyla da görüşüp oyunu yönetme konusunda daha fazla sorumluluk almalarını istedi. Oyuncularla bir toplantı gerçekleştiren Abdullah Avcı'nın takımın yorucu ve uzun bir maratona girdiğini ve bu süre içerisinde zaman zaman sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, "Her oyuncunun kendisinin potansiyelinden daha fazlasını göstermesi gerekiyor. Geçen sezon biz bu sayede şampiyon olduk. Bu sezon daha iyisini yapacağımıza inanıyorum" dedi. Avcı, orta saha oyuncularından topa sahip olma aksiyonları üzerine daha fazla sorumluluk almasını da istedi.
BARDHİ İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Trabzonspor sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Bordo-Mavililer, Levante forması giyen orta saha oyuncusu Enis Bardhi'yi transfer etmek için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ilk etapta Trabzonspor'dan daha yüksek rakamlar talep etse de yapılan görüşmeler sonucunda transferin bitme aşamasına yakın olduğu belirtildi. Bardhi, hem merkez orta saha hem de ofansif orta saha oynayabiliyor. 26 yaşındaki Makedon oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde netleşme ihtimali oldukça yüksek.
DJANINY KALSIN!
Bir Katar ligi ekibinden teklif alan Djaniny Semedo için teknik direktör Abdullah Avcı, takımda tutulması yönünde görüş bildirdi. Avcı'nın bu görüşünün ardından yönetim Yeşil Burun Adalı oyuncunun takımda kalma şansı yükseldi. Djaniny, geçen sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahibi oyunculardan birisi idi.