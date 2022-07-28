Mıdtsjö&Ali Akman an meselesi

Transferde gaza basan Galatasaray iki önemli hamle birden yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Frederik Midtsyö ve Ali Akman'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Alınan bilgilere göre Norveçli Midtsyö'nün menajeri şu anda İstanbul'da transfere son noktayı koymak için görüşmeler yapıyor. Ali Akman'ın da kısa süre içinde Eintracht Frankfurt'tan satın alma opsiyonu ile kiralanacağı ve Avusturya kampına katılacağı öğrenildi. Genç yıldızın sözleşmesinde belirli maçta oynama şartı olacağı belirtiliyor. Ali Akman geçen sezon Nijmegen'de kiralık olarak forma giydi.

DOĞAN ŞAVAŞ