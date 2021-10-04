Kartal’da çifte mutluluk

Beşiktaş milli araya sakat oyuncularının fazlalığına rağmen önemli bir kayıp yaşamadan girdi... Bu durum başta Sergen Yalçın olmak üzere taraftarı sevindirdi. Milli ara ise Kartal'a ilaç gibi gelecek.



Sivasspor maçı öncesi Vida, Necip ve Alex Teixeria iyileşeriken 15 Ekim'e kadar sürecek milli arada diğer sakat futbolcuların da Mehmet Topal haricinde tamamen iyileşip takıma dönmesi bekleniyor.



Beşiktaş'ın milli aradaki tek dileği ülkelerinin takımına giden futbolcuların sağlam bir şekilde geri dönmesi olacak.