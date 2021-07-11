Gervinho: Şampiyonluk için Trabzon’a geldim

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Gervinho, Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, bunu başarmamak için bir nedenlerinin bulunmadığını söyledi.
Gervinho, "İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Buraya bunun için geldim. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Zokora ile de konuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, dün son derece yoğun bir tempoda çalıştı.
34 yaşındaki oyuncu "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım" ifadesini kullandı.
AĞAOĞLU: DALBERT ADAYLARDAN BİRİ
İtalyan basınına konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Interli sol bek Dalbert'e ilgileri olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Dalbert için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var" dedi.
Gervinho, "İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Buraya bunun için geldim. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Zokora ile de konuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, dün son derece yoğun bir tempoda çalıştı.
34 yaşındaki oyuncu "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım" ifadesini kullandı.
AĞAOĞLU: DALBERT ADAYLARDAN BİRİ
İtalyan basınına konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Interli sol bek Dalbert'e ilgileri olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Dalbert için temas halindeyiz ancak sol bek için düşündüğümüz tek oyuncu o değil. O bölge için 3 aday var" dedi.